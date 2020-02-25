Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 8 haftadır kazanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 8 haftadır kazanamıyor - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 8 haftadır kazanamıyor

6 saat önce

Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 8 maçta sadece 3 puan alabildi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 8 haftadır kazanamıyor, System.String[]

Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 8 maçta sadece 3 puan alabildi.

Ligde son galibiyetini 15. haftada Trabzonspor deplasmanında 2-1'lik skorla aldıktan sonra 8 maçta 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, 23. haftayı 24 puan ve averajla 13. sırada tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip, düşme hattındaki MKE Ankaragücü'nün 4 puan önünde yer alıyor.

Galip gelemediği son 8 haftada Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenildikten sonra MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor, ikinci yarının ilk 2 haftasında Galatasaray'a 2-1, Fraport TAV Antalyaspor'a 3-0 yenildi.

Denizlispor, daha sonra Göztepe ile 1-1, İttifak Holding Konyaspor'la golsüz berabere kaldıktan sonra 22. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

22. haftanın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran ve Bülent Uygun'u takımın başına getiren yeşil-siyahlı ekip, Uygun yönetimindeki ilk müsabakada Kasımpaşa'ya 2-0 kaydetti.

Yukatel Denizlispor, 24. haftada 1 Mart Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

MKE Ankaragücü, Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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