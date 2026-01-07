Yüksekova\'da Buzlanma Kazası: 4 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak köprüden aşağı düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Ayhan idaresindeki otomobil, ilçeye bağlı Gedikli (Gove) mezrası mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

BUZLANMA NEDENİYLE KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak köprüden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.