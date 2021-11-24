Yüksekova'da öğretmenler şehit meslektaşları için yürüdü - Son Dakika

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merkez ve köylerde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler için yürüyüş düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmenler, ellerinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Esma Karadoğan, Fatih Tekin, Dilay Turan Kerman, Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 5 kilometre yürüdü.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesi önünde sona eren yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, insanoğlunun var olduğu günden bu yana bir eğitim sürecinin içinde olduğunu söyledi.

İnsanın doğup büyüdüğü aile ortamında temel bilgilerini aldıktan sonra bir öğretmene ihtiyaç duyduğunu ifade eden Atael, şunları kaydetti:

"İnsan bilgiyi, maneviyatı, ahlakı, beceriyi ve medeniyeti öğretmen sayesinde alır. Bu nedenle sürekli kendini geliştirmeyi, yenilikleri yakından takip etmeyi, mesleğinin onurunu ve şerefini her zaman korumalıdır. Ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özel ve saygı değer unsurlarıdır."

Sinevizyon gösterisinin ardından aday öğretmenler için yemin töreninin düzenlendiği program, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.