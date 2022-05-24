Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor - Son Dakika
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Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor

24.05.2022 15:09

Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyorHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun toz bulutu nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun toz bulutu nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

Rüzgarın etkisiyle Irak ve Suriye tarafından gelen toz bulutu, ilçede 2 gündür etkisini sürdürüyor. Yüksekova'daki toz bulutu özellikle sabah saatlerinden itibaren etkili olurken, ilçede görüş mesafesi ise yer yer 10 metreye kadar düştü. Yaşanan duruma şaşırdığını belirten Mete Oral isimli vatandaş, "Uzun yıllardır memleketi bu halde görmedim. Bu toz bulutunun Irak ve Suriye tarafından geldiği söyleniyor. Rüzgarın ve olumsuz hava şartlarından dolayı Yüksekova'yı etkisinin altına almış durumda. Haziran ayına artık gireceğiz ama havalar bir türlüde ısınmadı. Bir de yağmur yağarsa emin olun her yer çamura bürünecek. Bu da ayrı bir sıkıntı. İşimiz olmadığı sürece dışarıya çıkmayalım. İnşallah kısa sürede bu toz bulutu Yüksekova semalarını terk eder" dedi.

Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor
Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor
Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor
Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle göz gözü görmüyor - Son Dakika


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