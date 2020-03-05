Yüksekova'dan Başkale'deki depremzedelere yardım - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Van'ın Başkale ilçesindeki depremzedeler için yardım gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan yardımlar, araçlarla Van'ın Başkale ilçesindeki depremzedelere gönderildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

İki kamyon yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdiklerini ifade eden Doğramacı, şunları kaydetti:

"İçinde gıda malzemelerinden kıyafetine kadar hepsini çocuklar hazırladı. Öğretmenleri de yardımcı oldu. Belli bir miktar nakdi yardımı da bir araya getirdiler. Bugün bunların hepsini Yüksekova'dan Başkale'ye uzanan bir yardım eli olarak öğretmen ve öğrencilerimizle beraber gönderiyoruz. Burada yaptığımız şey bir gönüldaşlık bağı kurmak. Çocuklarımızla bu duygu ve ruhu inşa etmek istiyoruz."

Öğrencilerden Rojda Büyüksu da depremzedelere yardımcı olmak için kampanya düzenlediklerini belirterek, "Bu durum bizim başımıza da gelebilirdi. Empati yapmamız lazım. Biz kardeşiz, her zaman birbirimize ihtiyacımız var." dedi.