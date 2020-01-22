Yunak CHP İlçe Başkanı Parlaker, güven tazeledi - Son Dakika

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığının oluşturulması ve protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir

Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir