Yunak CHP İlçe Başkanı Parlaker, güven tazeledi - Son Dakika

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Yunak CHP İlçe Başkanı Parlaker, güven tazeledi
6 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yunak İlçe Başkanlığı olağan kongresi ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:34 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yunak İlçe Başkanlığı olağan kongresi ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığının oluşturulması ve protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.
İlçe Başkanı Hüseyin Parlaker, tek listeyle girdiği seçimlerde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Kongreye, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ve davetliler katıldı.
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