Yunak CHP İlçe Başkanı Parlaker, güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunak CHP İlçe Başkanı Parlaker, güven tazeledi - Son Dakika

Yunak CHP İlçe Başkanı Parlaker, güven tazeledi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yunak İlçe Başkanlığı olağan kongresi ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi.

Yunak CHP İlçe Başkanı Parlaker, güven tazeledi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yunak İlçe Başkanlığı olağan kongresi ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığının oluşturulması ve protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

İlçe Başkanı Hüseyin Parlaker, tek listeyle girdiği seçimlerde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Kongreye, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ve davetliler katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:34 Kaynak: AA
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