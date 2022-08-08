Yunanistan'da telefonu dinlenen muhalefet lideri, Başbakan Miçotakis'i suçladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'da telefonu dinlenen muhalefet lideri, Başbakan Miçotakis'i suçladı Açıklaması

08.08.2022 20:50
Yunanistan'da telefonu dinlenen muhalefet lideri, Başbakan Miçotakis'i suçladı Açıklaması

Yunanistan'da telefonu Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiği ortaya çıkan muhalefet partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, "kurulan derin devlet düzeni hakkında açıklama yapmaktan düzenli şekilde...

Yunanistan'da telefonu Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiği ortaya çıkan muhalefet partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, "kurulan derin devlet düzeni hakkında açıklama yapmaktan düzenli şekilde kaçındığını" söyledi.

Andrulakis, EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis'in istifasına neden olan dinleme skandalına ilişkin açıklama yaptı.

Miçotakis'in dinlenme olayını "yasal" olarak nitelediğine dikkati çeken Andrulakis, EYP'in neden kendisini dinlediğine ilişkin açık ve net şekilde açıklama yapması talebinde bulundu.

Andrulakis, bir parti lideri olarak gizliliğinin açıkça ihlal edildiğine işaret ederek "(Miçotakis) Kurulan derin devlet düzeni hakkında açıklama yapmaktan düzenli olarak kaçınıyor." dedi.

Dinleme talebinin Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teşkilatlarından geldiği yönünde basında yer alan iddialara da değinen Andrulakis, Miçotakis'e hitaben "Ermenistan ve Ukrayna'nın takibe katıldığına dair masallar, onların büyükelçilikleri tarafından sizin için en resmi ve aşağılayıcı şekilde yalanlandı." ifadesini kullandı.

"Bilgim yoktu"

Miçotakis konuya ilişkin "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu olayın EYP'nin eksikliklerini ortaya çıkardığını dile getiren Miçotakis, "Her şey yasal olarak yapılmasına rağmen EYP, bu özel eylemin siyasi boyutunu hafife aldı. Kanuni açıdan doğruydu ancak siyasi olarak kabul edilemezdi." şeklinde konuşmuştu.

Suç duyurusunda bulunmuştu

Andrulakis, telefonunun yasa dışı dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.

Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak telefonunun casus bir yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti.

Telefonda yapılan ilk incelemede "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti.

Daha sonra yapılan ayrıntılı incelemede ise Andrulakis'in 21 Eylül 2021'de telefon sahibini casus yazılım programına yönlendiren linkin bulunduğu bir mesaj aldığı ancak Andrulakis'in mesajda belirtilen linke tıklamadığı görülmüştü.

Gazetecinin telefonunda da tespit edilmişti

Nisanda ise Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in cep telefonunda da casus yazılım tespit edilmişti.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Yunan yetkililerden, gazeteci Koukakis'in cep telefonunda tespit edilen casus yazılım programına ilişkin araştırma yapılmasını istemişti.

IPI'nın açıklamasında, Koukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiği kaydedilmişti.???????

EYP Başkanı ve Başbakanlık Genel Sekreteri istifa etmişti

Bu olayların ardından EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Miçotakis'e istifasını sunmuştu.

"Predator" isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.

Ukrayna ve Ermenistan iddiası

"Kathimerini" gazetesi, Andrulakis'i dinleme talebinin "Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teşkilatlarından geldiğine dair bilgiler bulunduğunu" ileri sürmüştü.

Detaylara değinilmeyen haber, Ukrayna'nın Atina Büyükelçisi Sergii Shutenko ve Ermenistan'ın Atina Büyükelçisi Tigran Mkrtchian tarafından yalanlanmıştı.

YORUMLAR
500
YUNAN UNSURLARI GÖÇMENLERİ COPLARLA YARALADI, ELLERİ KELEPÇELİ CAN SALINA BİNDİRDİ YUNAN UNSURLARI GÖÇMENLERİ COPLARLA YARALADI, ELLERİ KELEPÇELİ CAN SALINA BİNDİRDİ Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
Kaynak: AA

Cep Telefonu, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da telefonu dinlenen muhalefet lideri, Başbakan Miçotakis'i suçladı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:23 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti
19:57 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var
19:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi sonrası alkış tufanı koptu
19:28 TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:43 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına AK Parti'den cevap: Bunu topluma izah etmeleri lazım
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:31 Mardin'e gelin olarak gelen Ukraynalı, Müslüman olup Amine ismini aldı
18:24 Aydın'da dehşet olay! Tartıştığı kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıktı
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 20:50:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da telefonu dinlenen muhalefet lideri, Başbakan Miçotakis'i suçladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement