Bursalı belediye başkan yardımcısı Yunan adasından Türkiye'ye yüzerek geçti

Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu Yunanistan'ın Meis adasından Kaş'a yüzerek geçti. 7.1 kilometrelik mesafeyi 2 saat 41 dakikada yüzen Hasanoğlu, kulaçları Ege'de barış için attık dedi.
Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu yüzmede sınır tanımıyor. Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivalinde düzenlenen 16. Meis - Kaş Yüzme Yarışlarına katılan Hasanoğlu, Yunanistan'ın Meis adasından Antalya'nın Kaş ilçesine yüzerek geçti.
7.1 kilometrelik mesafeyi 2 saat 41 dakikada yüzen Cem Kürşad Hasanoğlu, "Mavi vatanda kulaçları Ege'de barış için attık. Bu yüzmemi Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk azınlığın gençlerine armağan ediyorum" dedi.
(İHA)
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