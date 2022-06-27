7.1 kilometrelik mesafeyi 2 saat 41 dakikada yüzen Cem Kürşad Hasanoğlu, "Mavi vatanda kulaçları Ege'de barış için attık. Bu yüzmemi Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk azınlığın gençlerine armağan ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursalı belediye başkan yardımcısı Yunan adasından Türkiye'ye yüzerek geçti - Son Dakika

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