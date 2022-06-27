Bursalı belediye başkan yardımcısı Yunan adasından Türkiye'ye yüzerek geçti - Son Dakika
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Bursalı belediye başkan yardımcısı Yunan adasından Türkiye'ye yüzerek geçti

27.06.2022 10:32
Bursalı belediye başkan yardımcısı Yunan adasından Türkiye'ye yüzerek geçti

Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu Yunanistan'ın Meis adasından Kaş'a yüzerek geçti.

Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu Yunanistan'ın Meis adasından Kaş'a yüzerek geçti. 7.1 kilometrelik mesafeyi 2 saat 41 dakikada yüzen Hasanoğlu, kulaçları Ege'de barış için attık dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu yüzmede sınır tanımıyor. Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivalinde düzenlenen 16. Meis - Kaş Yüzme Yarışlarına katılan Hasanoğlu, Yunanistan'ın Meis adasından Antalya'nın Kaş ilçesine yüzerek geçti.

7.1 kilometrelik mesafeyi 2 saat 41 dakikada yüzen Cem Kürşad Hasanoğlu, "Mavi vatanda kulaçları Ege'de barış için attık. Bu yüzmemi Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk azınlığın gençlerine armağan ediyorum" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursalı belediye başkan yardımcısı Yunan adasından Türkiye'ye yüzerek geçti - Son Dakika
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