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Yunanistan depreminden etkilenen Türkiye'de 7 milyon ev sigortasız - Son Dakika

Yunanistan depreminden etkilenen Türkiye'de 7 milyon ev sigortasız

29.09.2021 21:03

Yunanistan depreminden etkilenen Türkiye'de 7 milyon ev sigortasız Büyük bir depremin ön görüldüğü Türkiye'de, konutlarına deprem sigortası yaptırmayan vatandaşları uyardı Sigorta şirketi sahibi Ali Esen: "Yunanistan depremini duyduktan sonra değil her an depreme karşı tedbir almamız...

Yunanistan depreminden etkilenen Türkiye'de 7 milyon ev sigortasız

Büyük bir depremin ön görüldüğü Türkiye'de, konutlarına deprem sigortası yaptırmayan vatandaşları uyardı

Sigorta şirketi sahibi Ali Esen:

"Yunanistan depremini duyduktan sonra değil her an depreme karşı tedbir almamız gerekiyor"

"Deprem sigortası da bir deprem tedbiridir"

SAKARYA - Yunanistan'ın Girit adasında meydana gelen depremden etkilenen ülkeler arasında Türkiye'de 7 milyon evin sigortasız olduğu belirlendi. Uzmanlar, olası depremde mağduriyetlerin hızla giderilmesi açısından vatandaşları evlerini deprem sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Yunanistan'ın Girit adasında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden etkilenen ülkeler arasında Türkiye'de yer aldı. Uzmanlar tarafından ülkede büyük bir deprem ihtimali ön görülürken Doğal Afet Sigortaları Kurumu verilerine göre 7 milyon 793 bin ev deprem sigortası yaptırmadı. Birinci derece deprem bölgesi olan Marmara bölgesinde yüzde 32,5'lik kesim evlerini deprem sigortası hala yaptırmadı. 17 Ağustos 1999 yılında 7,4 büyüklüğündeki Marmara depreminden etkilenen Sakarya'da sigorta şirketi sahibi olan Ali Esen, vatandaşları evlerini deprem sigortası yaptırmaları konusunda uyardı. Esen, yıllık yaklaşık 260 liraya mal olan sigorta ücretiyle evlerini sigortalatmayan vatandaşları en kısa sürede sigorta yaptırmaya davet etti. Afetler sonrasında meydana gelen mal kayıplarında sigortanın büyük bir önemi olduğunu dile getiren Esen, ülkeyi derinden sarsan Elazığ ve İzmir depremlerinde zorunlu deprem sigortaları olan evlere toplamda 640 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdiğini belirtti.

"Deprem sigortası da bir deprem tedbiridir"

Son günlerdeki DASK verilerini açıklayan sigorta şirketi sahibi Ali Esen, "Deprem riski taşıyan bir ülkeyiz. Yunanistan'da meydana gelen deprem sonucu biz sigorta şirketleri olarak telefonlarımız kitlenir durumda haberi duyan vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Depremin bir doğa olayı olduğunu unutmamamız gerekiyor, bugün Yunanistan'da oldu, yarın ise Sakarya'da olacak ki İstanbul depremini bekliyoruz. İstanbul depremini beklerken deprem yine Sakarya'da olacak biz bu olacak depremlere nasıl hazır olabiliriz? Önemli olan bu. Malumunuz 17 Ağustos Türkiye için gerçekten bir milat diyoruz yani deprem öncesi hayatımız ve deprem sonrası hayatımız. Türkiye'de en büyük sıkıntı eski yaşlı stokumuz var bunların derhal yetkililer tarafından elden geçirilip bir an önce bu binaların boşaltılması ve olası bir depremde insanların kalmaması lazım. Buna bağlı olarak 2000 yılında kurulan DASK, Van, Elazığ ve en son İzmir depremlerinden başarıyla çıktılar. İzmir depreminden sonra vatandaşımıza 340 milyon lira para ödendi. Türkiye genelinde 17 milyon 600 bin sigorta yapılabilir bina varken şuanda Türkiye geneli 10 milyon 400 bin vatandaşımız sigorta yaptırmış. Bugün Sakarya'ya baktığımızda 194 bin binanın şuanda 175 bini sigortalı 19 bin vatandaşımız evlerini sigorta yaptırmamış. Buradan sigorta yaptırmayan vatandaşlara seslenmek istiyorum; deprem sigortası da bir deprem tedbiridir. Deprem sigortası bir vergi değil nasıl arabanızı sigorta yaptırıyorsanız evinizi de sigortalayacaksınız" dedi.

"Her an depreme karşı tedbir almamız gerekiyor"

Meydana gelen depremler sonrasında tedbir almanın bir önemi olmadığını belirten Esen, "Deprem bugün Yunanistan'da meydana geldi yarın İstanbul'da bekleniyor basında duyduğumuz duyumlar bu. Sakarya'da 30 sende bir deprem oluyor diyorlar hayır ben buna katılmıyorum. Büyüklerimiz bizi bu konuda yanılttı deprem her an olabilir. Biz buna karışı neler yapmalıyız?, insanlarımız, canlarımız ölmesin diye kaliteli binaları nasıl yapabiliriz? Bunları düşünmek lazım. Yunanistan depremini duyduktan sonra değil her an depreme karşı tedbir almamız gerekiyor" diye konuştu.

Yunanistan depreminden etkilenen Türkiye'de 7 milyon ev sigortasız
Yunanistan depreminden etkilenen Türkiye'de 7 milyon ev sigortasız
Yunanistan depreminden etkilenen Türkiye'de 7 milyon ev sigortasız
Yunanistan depreminden etkilenen Türkiye'de 7 milyon ev sigortasız

Yunanistan, Türkiye, Sigorta, Deprem, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yunanistan depreminden etkilenen Türkiye'de 7 milyon ev sigortasız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan depreminden etkilenen Türkiye'de 7 milyon ev sigortasız - Son Dakika
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