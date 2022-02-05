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Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu - Son Dakika

Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu

05.02.2022 16:28
Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu

YUNANİSTAN tarafından geri itilen 19 göçmenin Edirne'de donarak ölmesi, sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapılan eylemle protesto edildi.

YUNANİSTAN tarafından geri itilen 19 göçmenin Edirne'de donarak ölmesi, sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapılan eylemle protesto edildi.

Yunanistan'a geçmek isterken, eşyaları ve elbiseleri gasbedilerek geri itilen 22 mülteciden 19'u İpsala'da donarak hayatını kaybetti. Aralarında İnsani Yardım Vakfı (İHH),Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin de (MÜLDEF) bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyeleri, mülteci ölümlerini protesto etmek amacıyla saat 14.00'te Beyoğlu'ndaki Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokakta bir araya geldi. Ellerinde 'Sınırlar ırkçılığa kapansın, insanlığa açılsın' yazılı pankartla konsolosluğa yürüyen grup üyeleri,  slogan atarak göçmenlerin ölüme itilmesini protesto etti.

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İnsan Hakları Beyannamesinin yok edildiğini, insanların herkesin gözünün önünde katledildiğini söyledi.Yıldırım, "Şu anda Yunanistan bunu tek başına gerçekleştirmiyor. Avrupa'nın ortak kararı ve iradesi bu geri itmeleri ortaya koyuyor. İnsanların üzerindeki her şeyi gasbediyorlar ve bunları soğuğa mahkum ediyorlar. Yazın Akdeniz'de, kışın burada. İnsanlar başları tamamen soyulmuş olarak mal varlıkları alınmış olarak ölüme terk edildiler ve şu anda da bütün dünya buna sessiz kalıyor. Ben buradan çağrıda bulunuyorum Avrupa'daki insan hakları örgütlerine, Avrupa'daki bu konuda duyarlı olan herkese. Eğer varsa Avrupa Parlamentosu içerisindeki diğer duyarlı milletvekillerine, bu konuda bir an önce harekete geçin ve bu insanlık suçunu işleyen bu zalimane tutuma bir dur deyin" dedi. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan ve silahıyla birlikte kaçanlara Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığını hatırlatan ÖZGÜR-DER Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, "Onları Türkiye'ye iade etmiyor fakat buna karşı dört bir tarafından gelen mazlum insanlara işkenceyi, donarak ölümü reva görüyorsa, Ege Denizi'nde boğulmayı reva görüyorsa bunun adı riyakarlıktan öteye vahşettir. ve biz bu vahşeti, bu barbarlığı kabul etmiyoruz. Yunanistan hükümetini muhakkak suretle bu çirkin politikaları terk etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Abdullah Demir, grup adına ortak basın açıklamasını okudu. Eylem, STK'ların temsilcilerinin ellerindeki dövizleri Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu duvarına bırakmasının ardından sona erdi.


- İstanbul
Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu
Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu
Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu
Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu
Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu
Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu
Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu
Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu
Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu
Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu
Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu
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Yunanistan, Protesto, İstanbul, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan Konsolosluğu önünde mülteci ölümleri protestosu - Son Dakika


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