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Yunanistan, Libya'daki seçimlerden Türkiye-Libya Mutabakatını "üzerinden atacak" bir hükümet çıkmasını umuyor - Son Dakika

Yunanistan, Libya'daki seçimlerden Türkiye-Libya Mutabakatını "üzerinden atacak" bir hükümet çıkmasını umuyor

06.09.2021 20:42
Yunanistan, Libya'daki seçimlerden Türkiye-Libya Mutabakatını

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerden, "Türkiye-Libya Mutabakatı gibi geçmişe ait yükleri üzerinden atabilecek bir hükümet çıkmasını umduklarını" söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerden, "Türkiye-Libya Mutabakatı gibi geçmişe ait yükleri üzerinden atabilecek bir hükümet çıkmasını umduklarını" söyledi.

Dendias, Atina'da bir araya geldiği Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin, Libyalı üst düzey yetkililer ile yaptığı sık görüşmelerin ikili ilişkilere verilen öneme işaret ettiğini vurgulayan Dendias, "Yunanistan, bölgedeki diğer ülkelerin aksine, zamanı geri döndürüp Libya'yı fiili olarak yabancı çıkarların sömürgesi haline çevirmeye çalışmıyor." iddiasında bulundu.

Dendias, Libya halkının kabul etmeyeceği, destek vermeyeceği hiçbir şey istemediklerini öne sürerek, "Libya ile herhangi bir hukuk dışı anlaşma istemiyoruz, Libya meclisinin reddettiği bir anlaşma istemiyoruz. Biz ülkenizin istikrarı, kalkınması ve refahı ile ilgileniyoruz." şeklinde konuştu.

Libya'nın Yunanistan'a komşu olduğunu ileri süren ve Libya'nın istikrarının tüm bölgeyi etkilediğini kaydeden Dendias, sadece ikili ilişkilerin değil, Avrupa Birliği (AB) ile Libya arasındaki ilişkilerin de geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini savundu.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak seçimler

Dendias, Libya'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını önemsediklerini ileri sürerek, bu bağlamda 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerin başarılı şekilde tamamlanmasının önemine işaret etti.

"Umarız (bu seçimler), Libya'da, geçersiz, temelsiz ve hukuk dışı 'Türkiye-Libya Mutabakatı' gibi geçmişe ait yükleri üzerinden atabilecek bir hükümet çıkarır." diye konuşan Dendias, bu anlaşmanın, uluslararası hukuku çiğneyen bir unsur olduğu yönündeki Atina'nın iddiasını yineledi.

El-Menguş ise Libya'nın istikrarının, Doğu Akdeniz ve Yunanistan'ı da içeren bölgedeki istikrar ve huzurun devamlı kılınmasındaki önemine değinerek, Yunanistan ve AB'yi güvenlik ve istikrar için gerekli olan iş birliği araçlarını sunarak Libya'ya yardım etmeye davet etti.

Yunanistan ve AB ile sığınmacılar konusunda da iş birliği halinde olmak istediklerini söyleyen Libyalı Bakan, Atina'nın bu ve diğer konularda gösterdiği hassasiyet için Dendias'a teşekkür etti.

Yunanistan, Hükümet, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan, Libya'daki seçimlerden Türkiye-Libya Mutabakatını 'üzerinden atacak' bir hükümet çıkmasını umuyor - Son Dakika


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