Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika'da Türk mutfağını tanıttı - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika'da Türk mutfağını tanıttı

15.05.2022 23:30
Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika'da Türk mutfağını tanıttı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Türk mutfağı tanıtım etkinliği düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Türk mutfağı tanıtım etkinliği düzenledi.

Rosebank Capsicum Culinary Stüdyosu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, yüzlerce Güney Afrikalıya geleneksel Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Etkinlikte, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ve Büyükelçilik yetkilileriyle Kazakistan, Azerbaycan ve Irak'ın Pretorya Büyükelçileri de hazır bulundu.

Büyükelçi Kandaş, burada yaptığı konuşmada, Güney Afrikalılara Türk mutfağının zengin çeşitliliğini ve kökenlerini anlattı.

Kandaş, gastronomi diplomasisinin Türkiye-Güney Afrika ilişkileri açısından önemine değindi.

Johannesburg YEE ve Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Abdülaziz Yiğit, AA muhabirine, Güney Afrikalıların Türk mutfağına ve etkinliğe ilgi göstermelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yiğit, Güney Afrikalılardan gelen yoğun talep doğrultusunda burada Türk gastronomi okulu açılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Etkinlikte, katılımcılara Türk lezzetlerinden ayran aşı çorbası, hünkarbeğendi, kısır ve lokma tanıtılırken, Türk kahvesi, dolma ve baklava da ikram edildi.

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Güney Afrika, Johannesburg, Yunus Emre, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika'da Türk mutfağını tanıttı - Son Dakika


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