Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Oratoryosu" Bale Yorumuyla İlk Kez Sahnelenecek

Yunus Emre Oratoryosu" Bale Yorumuyla İlk Kez Sahnelenecek

7 saat önce

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Ahmet Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu" adlı eserini bale yorumuyla ilk kez sanatseverlerle buluşturacak.

Yunus Emre Oratoryosu
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Ahmet Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu" adlı eserini bale yorumuyla ilk kez sanatseverlerle buluşturacak.

Uğur Seyrek'in koreografi ve rejisiyle hazırlanan eserin dünya prömiyeri, 23 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Eserde İDOB dansçılarıyla birlikte opera solistleri ve korosu aynı sahneyi paylaşacak.

Librettosunu Işık Noyan ile Uğur Seyrek'in kaleme aldığı eserde, orkestra Serdar Yalçın, koro ise Aydın Karlıbel yönetiminde sahne alacak.

Eserde, Özgecan Gençer, Hale Soner, Özay Günay, Deniz Likos, Bülent Külekçi, Hüseyin Likos, Kenan Dağaşan, Gökhan Ürben solist olarak, İlke Kodal, Deniz Kılınç Tunçeli, Berfu Elmas, Erhan Güzel, Batur Büklü, Deniz Özaydın, Melike Koper, Julia Hartmann ve Maia İTO ise danslarıyla sahne alacak.

Saygun'un 13. yüzyılda yaşayan ünlü halk ozanı ve düşünürü Yunus Emre'nin yazdığı şiirlerden bazılarını kullanarak 1943'te 4,5 ayda tamamladığı oratoryo, ilk kez 25 Mayıs 1946'da Ankara'da seslendirildi.

Bir Türk besteci tarafından bestelenmiş ilk oratoryo olan eser, Saygun'u uluslararası düzeye taşıdı. Paris'te 1947'de, New York'ta 1958'de konser veren sanatçının eseri, Budapeşte, Viyana, Bremen, Berlin, Moskova, Vatikan ve 55 yıl aradan sonra New York ve Washington'da sanatseverlerle buluştu.

"Yunus Emre Oratoryosu", 26 ve 28 Şubat ile 5 ve 6 Mart'ta saat 20.00'de, 2 Mart'ta ise saat 16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:32 Kaynak: AA

İstanbul, Ahmet Adnan Saygun, Güncel
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