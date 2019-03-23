Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Ortaokulu'nda Sınıflara Şehit İsimleri Verildi

Yunus Emre Ortaokulu'nda Sınıflara Şehit İsimleri Verildi

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı 51. Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından sınıfları, sıraları ve Atatürk köşesi yenilenen Yunus Emre Ortaokulu'nda sınıflara şehit isimleri verildi.

Yunus Emre Ortaokulu'nda Sınıflara Şehit İsimleri Verildi, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı 51. Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından sınıfları, sıraları ve Atatürk köşesi yenilenen Yunus Emre Ortaokulu'nda sınıflara şehit isimleri verildi.

İskenderun 51.Bakım Fabrika Müdürlüğü, Modern Evler Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda, bütün sıraların onarımını ve dersliklerin boyasını yaptırdı, Atatürk köşesini yeniledi. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, 51'nci Bakım Fabrika Müdürü Albay Can Afacan, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanlarının da hazır bulunduğu bir etkinlikle yenilenen sınıfların açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğe ayrıca okulun yenilenen sınıflarına isimleri verilen şehit aileleri de davet edildi.  Şehit yakınları da, başta Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Cihangir Kaya ve 51'nci Bakım Fabrika Müdürü Albay Can Afacan'a emeği geçen Astsubay, Mühendis, işçilerle erlere minnettar olduklarını ifade ettiler.

Kaymakam İskender Yönden de, şehit yakınlarına seslenerek, Asıl sizlerden Allah razı olsun, onlar var ki, biz varız. Askerimiz, polisimiz hem şehit oluyor, hem görev yapıyor, hem de bu okul gibi birçok yerin bakım onarımlarına katkı veriyorlar dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:15 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hapis Sözlerine Yanıt Verdi: Hiç Kimse Bizi Yıldıramaz Son Dakika! Bin 300 Kişiyi Taşıyan Gemi Kırmızı Alarm Verdi! Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Trump, İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanıyan Belgeyi İmzalamaya Hazırlanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 18:38:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Ortaokulu'nda Sınıflara Şehit İsimleri Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]