Yunus Emre, türbesinde dualarla anıldı

Türk Mutasavvıfı Yunus Emre, Ulupınar Köyü Ziyarettepe'de bulunan türbesi başında düzenlenen törenle anıldı.



Kırşehir ve Aksaray Valiliklerince ortaklaşa düzenlenen törene Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Aksaray Valisi Ali Mantı, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Kırşehir Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, Aksaray Jandarma Komutanı J. Alb. Fuat Anık, Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, iki şehrin il protokolü ve vatandaşlar katıldı.



Yunus Emre Anıt Mezarının ziyaret edilmesi ve dua okunması ile başlayan programda konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türk Milleti'nin yetiştirdiği en büyük mutasavvıflardan birisi olan Yunus Emre'nin düşünce ve duygu dünyasının insanlar arasındaki muhabbeti, birlik ve beraberliği arttıran sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörü üzerine olduğunu söyledi.



Sözlerine "Dünyaya kavga etmek için değil, sevmek ve sevilmek için geldiğine inanan Yunus Emre, görevinin gönül yapmak olduğunu söylemiş ve ömrü boyunca da insanlara bunu aşılamaya çalışmıştır" diye devam eden Vali Akın, "Hem yaşadığı devre hem de çağlar ötesine ışık tutan bu insanlar bir gün ölüp gitse de fikirleri ve eserleriyle milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmiştir. İşte adı ölümsüzleşen bu değerli şahsiyetlerden birisi de Türk Tasavvuf Edebiyatı'nın en önemli temsilcilerinden birisi olan Yunus Emre'dir."dedi



Yunus'un hoşgörü sınırları içerisinde berrak olduğunu anlatan Aksaray Valisi Ali Mantı ise konuşmasında, "Yunus Emre ve diğer mutasavvıflarımız topluma kendi yaşantılarıyla örnek sundular. Dinimizin açıklığını, hoşgörüsünü, hoş görü sınırlarını hatta İslam'ın emir ve yasaklarını nasıl bir kul olmamız gerektiğini Yunus Emre bizlere Anadolu coğrafyasında çok güzel sundu. Bu işi yaşayarak bizlere gösterdi. Söylemek çok bir şey ifade etmez. Önemli olan yaşamaktır. Kişi yaptığıdır, yaşadığıdır söylediği değildir."diye konuştu.



Kırşehir ve Aksaray Belediye Başkanlarının Yunus Emre'nin hayatının insanlığa örnek olması gerektiğini belirttikleri açıklamaları sonrası, büyük Türk Mutasavvıfı Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun ilahi sunumu ve sema gösterisinin ardından temsili Yunus Emre'den şiir dinletisi ve alıç dağıtımı, sonrasında da Çilehane'nin ziyaret edilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR