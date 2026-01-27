7 çocuğunun annesini sokak ortasında katletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

7 çocuğunun annesini sokak ortasında katletti

Haberin Videosunu İzleyin
7 çocuğunun annesini sokak ortasında katletti
27.01.2026 13:59  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
7 çocuğunun annesini sokak ortasında katletti
Haber Videosu

Manisa'da yaşayan 37 yaşındaki Hayrettin Karataş, boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında silahla boynundan vurarak öldürdü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vuran 37 yaşındaki erkek gözaltına alındı; ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA CİNAYET

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan olayda, Hayrettin Karataş (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Karataş'a (37) silahla saldırdı. Saat 11.15 sıralarında meydana gelen olayda Karataş, yanında getirdiği tabancayla eşine sokak ortasında ateş etti.

BOYNUNDAN VURULDU

Pınar Karataş, boynuna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Pınar Karataş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Hayrettin Karataş, polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride yakalandı. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

7 ÇOCUKLARI VARDI

Boşanma sürecindeki çiftin 7 çocuklarının olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

7 çocuğunun annesini sokak ortasında katletti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yunusemre, 3. Sayfa, Karataş, Olaylar, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 çocuğunun annesini sokak ortasında katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Crespo’dan Galatasaray’a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
10:40
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:46:55. #7.11#
SON DAKİKA: 7 çocuğunun annesini sokak ortasında katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.