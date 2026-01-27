7 çocuğunun annesini sokak ortasında katletti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vuran 37 yaşındaki erkek gözaltına alındı; ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA CİNAYET

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan olayda, Hayrettin Karataş (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Karataş'a (37) silahla saldırdı. Saat 11.15 sıralarında meydana gelen olayda Karataş, yanında getirdiği tabancayla eşine sokak ortasında ateş etti.

BOYNUNDAN VURULDU

Pınar Karataş, boynuna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Pınar Karataş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Hayrettin Karataş, polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride yakalandı. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

7 ÇOCUKLARI VARDI

Boşanma sürecindeki çiftin 7 çocuklarının olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.