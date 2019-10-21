Yunusemre'den bol gollü galibiyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 5. haftasında kendi evinde karşılaştığı Bolvadin Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.



Yunusemre Belediyespor, ligin 5. haftasında Bolvadin Belediyespor ile kendi evinde karşılaştı. Tevfik Lav Spor Tesislerinde oynanan maçta Mavi-Beyazlı takım, 28. dakikada Muhammed Kardaş, 41, 79 (P) ve 90. dakikada Sinan Yıldırım, 82. dakikada Harun Şanlı'nın attığı gollerle maçı 5-0 kazandı. Yunusemre Belediyespor bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, Bolvadin Belediyespor 3 puanda kaldı. Yunusemre Belediyesporlu futbolcular, İstiklal Marşı okunurken asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatına da destek verdi.



BAL 8. Grup'ta haftanın görünümü



Manisa'nın 3 takımının yer aldığı BAL 8. Grup'ta 5. Hafta müsabakalarında şu sonuçlar elde edildi:



Bölmespor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-4



Salihli Belediyespor- Bergama Belediyespor: 0-1



Sökespor- Aliağa Futbol A.Ş.: 2-2



Yunusemre Belediyespor-Bolvadin Belediyespor: 5-0



Bornova Yeşilovaspor- Bigadiç Belediyespor: 3-1



Gönen Belediyespor-Manisa Sanayispor: 3-1



Sandıklıspor- Aydın Yıldızspor: 2-2.



Alınan sonuçların ardından Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor 10 puanla 5., Salihli Belediyespor 7 puanla 8., Manisa Sanayispor ise 1 puanla 13. Sırada yer aldı. Grupta Bergama Belediyespor 13 puan ve averajla ilk sırada yer alırken henüz puanla tanışamayan Bölmespor 14. ve son sırada yer aldı. - MANİSA