Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende

01.01.2021 00:09

Son dakika haber: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yılbaşının huzur ve sükunet içerisinde kazasız belasız atlatılabilmesi bakımından yoğun tedbirler aldık" "208 bin personelle görev başındayız" İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yılbaşının huzur ve...

Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

"Yılbaşının huzur ve sükunet içerisinde kazasız belasız atlatılabilmesi bakımından yoğun tedbirler aldık"

"208 bin personelle görev başındayız"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yılbaşının huzur ve sükunet içerisinde kazasız belasız atlatılabilmesi bakımından yoğun tedbirler aldık" dedi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi yurdun dört bir yanını son teknoloji ile takip ediyor. Şehirlerin dört bir yanındaki kent güvenlik sistemleri de dahil olmak üzere, İnsansız Hava Aracı (İHA)'da dahil bir çok nokta anlık güvenlik sistemleri ile takip ediliyor.

Şehirlerin herhangi bir noktasında olumsuz bir durum yaşanması neticesinde ise Ankara'daki GAMER Genel Merkezi durumu en yakın güvenlik güçlerine bildirerek olası riskleri en aza indiriyor. Yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran GAMER, 50'ye yakın ekiple yurdun dört bir yanını yakından takip ederken, canlı bağlantılar ile de anlık bilgi imkanı edinebiliyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bulunduğu GAMER'de korona virüs ve yılbaşı denetimlerini inceledi. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi 2020 yılının önemli problemlerinden biri olan Covid-19 nedeniyle aldığımız tedbirler var. Bu tedbirlerin olumlu sonuçlarını da son günlerde gördük. Bu kapsamda alınan tedbirlerin uygulanmasını da yerinde görmek için çalışmalar yürütüyoruz bütün birimlerimizle. Bugün dokuzda sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Pazartesi sabah beşe kadar sürecek. Bu gece bu çerçevede hem bu kısıtlamalara uyum durumunu, hem yılbaşının huzur ve sükunet içerisinde kazasız belasız atlatılabilmesi bakımından yoğun tedbirler aldık. 208 bin personelle görev başındayız. 22 bin 924 ekipten oluşuyor. Yine hava araçlarından istifade ediyoruz. 114 hava aracımız var. 109 deniz aracıyla görev başındayız. Amacımız, insanımızın huzur içerisinde bu geceyi geçirmesi ve aynı şekilde Covid-19 kapsamında alınan tedbirlerin de uygun olarak yerine getirilip getirilmediği hususunda gerekli denetimlerin yapılabilmesi."

Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle alınan tedbirler neticesinde bu gece 8 bin 390 kontrol ve uygulama noktasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; 81 ilde Kent Güvenlik Yönetimi sistemleri (KGYS)'ye bağlı 78 bin 350 kamera, 119 bin 744 personel, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 86 bin 270 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bin 125 personelle birlikte toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev yapacak.

Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende
Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende

Yılbaşı, Ankara, Bakan, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yurdun dört bir yanı GAMER'le güvende - Son Dakika


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