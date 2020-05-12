"Yüreğimle Aşarım" engellilerin sesi oldu - Son Dakika
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"Yüreğimle Aşarım" engellilerin sesi oldu

6 saat önce

Engelliler konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan "Yüreğimle Aşarım" şarkısı ve klibi dijital platformlardan yayınlandı.

Engelliler konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan "Yüreğimle Aşarım" şarkısı ve klibi dijital platformlardan yayınlandı.

Engelliler Haftası nedeniyle AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun projelendirdiği, Turgay Evren'in sözlerini yazdığı eseri Muhammed Ekrem Kahraman seslendirdi.

Babuşçu, müzik ve düzenlemesinde Ali Tolga Demirtaş imzası bulunan eserin detaylarını, AA muhabirine anlattı.

Aynı zamanda İngilizce öğretmeni olan Evren ve ABD'de yaşayan müzisyen Demirtaş ile birlikte daha önce de farklı projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Babuşcu, "Bu ekiple Kudüs ile ilgili bir parça yapalım dedim, Turgay bey sözlerini yazdı, seslendirmesini de İngilizce olarak yaptık, çok da izlendi. Sonra Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten Büyüktür' ifadesi üzerinden bir parça daha yaptık. İngilizceydi çok tutuldu. Yine Suriyeli çocuklarla ilgili yine benzer bir çalışma yaptık." diye konuştu.

Babuşçu, herkesin yakınında engelli bireylerin olduğunu belirterek, "Bazen televizyonlarda bir engelli insanın yaşamından bir parça gördüğümüzde içimizden bir his geçer, bir acı hissederiz, gözümüz yaşarır. Benim de yakın çevremde böyle engelli çocuğu olan bir aile var." dedi.

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Engeliler Haftasında farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı arttırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Babuşcu, "Engelli kardeşlerimizin başarıları ve o başarıların hikayesi bağlamında bir şarkı sözü yazabilir ve bunu dönüştürebiliriz diye düşündük. Turgay Bey bununla ilgili sözleri yazdı, Ali Tolga bey müziğini yaptı, Muhammed de seslendirdi. Muhammed ve Ali Tolga ile henüz yüz yüze görüşmedik ama bir ortak payda bizi bir araya getiriyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarında engelliler için pek çok yasal düzenlemenin yapıldığını belirten Babuşcu, şöyle devam etti:

"Hala şehirlerimizde engellilerin her istediğini rahatça yapabileceği imkanlar yeterince tesis edilebilmiş değil. Çok mesafe alınmış olmasına rağmen eksiklerimiz, var tamamlanması gerekenler var. Hem bunları ifade etmek hem de Engelliler Haftası olması itibariyle heyecanlarını paylaşmak amacıyla 'Yüreğimle Aşarım' adlı bu parçamız ortaya çıktı."

Babuçcu, "Klipte pek çok engelli kardeşimizin başarılarından küçük küçük kareler var, bunlar hem engelli kardeşlerimizi kendi içinde motive edip heyecanlandırabilir hem de toplum olarak daha duyarlılık oluşturabilirse mutlu olmuş olacağız." dedi.

Keşmir ve Doğu Türkistan konularında projeler de planladıklarını aktaran Babuşçu, bazılarının İngilizce seslendirmesini Della Miles'ın yapacağını sözlerine ekledi.

"Büyük başarılar elde edecek potansiyele sahipler"

İngilizce öğretmeni ve söz yazarı Turgay Evren ise engellilerin yaşadıkları problemleri gündeme getirmek için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Engellilerle empati yapabilmenin önemine dikkati çeken Evren, "Engelli olan kardeşlerimiz de bir çok alanda büyük başarılar elde edebilecek potansiyele sahipler. Dünyada engelli olup da inanılmaz büyük başarılara imza atıp insanlığın önünü açan bir çok örnek var. Bu anlamda Türkiye'de özellikle son yıllarda bu konularda çok büyük bir duyarlılık oluştu. Eskiyle karşılaştırdığınız zaman engelliler artık daha fazla sosyal hayata karışabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Evren, yurt dışında yaşadığı dönemde bir çok engelliyle karşılaştığını ve hayatla iç içe oldukları için sayılarının çok gözüktüğünü dile getiren Evren, "Türkiye'de de son yıllarda bu konuda çok ciddi adımlar gerçekleşti. Engelli kardeşlerimiz yetenekleri olduğu alanlarda büyük başarılar sergilemeye başladılar." dedi.

Şarkının sözlerinde "Engeller bende değil engeller şehirlerde" ifadesinin yer aldığını belirten Evren, onların da diğer insanlardan farklı olmadıklarını ve hayalleri engellenmezse büyük başarılan elde edilebileceğini kaydetti.

Evren, şarkının sözlerini bu konuda bir duyarlılık oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla kaleme aldığını aldığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müzik hikayeyle karşılaştırıldığında çok daha güçlü bir yayılma hızına sahip. Bu anlamda inşallah insanların kalplerinde bir yankı bulur. Çünkü sadece devlet değil sivil toplum kuruluşları ve tek tek birey olarak hepimizin bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor."

Engelliler Haftası, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 02:38 Kaynak: AA


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