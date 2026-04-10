Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu\'dan! Polisi görünce hemen koştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
10.04.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama sırasında vatandaşlar, yağmurda ıslanan polislere şemsiye tuttu. Yürekleri ısıtan anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ergani Botanik Park'ta tören düzenlendi. Emniyet mensupları ve vatandaşlar tören alanında toplanırken, sağanak yağmur başladı.

POLİSLERİN ÜZERİNE ŞEMSİYE TUTTULAR

Olumsuz hava şartlarına rağmen aksatılmadan devam eden programda bayan polis memurlarının ıslandığını gören vatandaşlar, sergiledikleri davranışla herkesi duygulandırdı. Kendi şemsiyelerini görev başındaki bayan polislerin üzerine tutan Erganililer, Türk milletinin polisine olan sevgi ve vefasını bir kez daha gözler önüne serdi.

YÜREKLERİ ISITAN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yağmurun şiddetini artırdığı dakikalarda vatandaşların bu samimi desteği, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. "Polisimizin yanındayız" mesajının verildiği tören, çelenk sunumunun ardından tebriklerin kabulüyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Polis, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Davutoğlu’ndan Özgür Özel’le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum... Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp’a getirildi Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
Bursa’da genç kızların saç saça kavgası kamerada Bursa'da genç kızların saç saça kavgası kamerada
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
AK Parti Sözücü Çelik’ten Görkem Sevindik’e destek: Bu bir şeref madalyası AK Parti Sözücü Çelik'ten Görkem Sevindik'e destek: Bu bir şeref madalyası
Beton yığınları arasında can pazarı Doğrudan sivilleri hedef aldılar Beton yığınları arasında can pazarı! Doğrudan sivilleri hedef aldılar
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama

14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:59
Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
12:55
Leyla’nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:34
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 14:30:44. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.