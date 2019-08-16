Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verilerine odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini yumuşatması ile merkez bankalarının ekonomiyi destekleyecek adım ve açıklamalarının devam etmesine karşın siyasi ve jeopolitik riskler nedeniyle pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller verdi. Sanayi üretimi yüzde 0,2 gerileyerek beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi tahminleri aştı.

Verilerin ardından New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,39 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,25 değer kazandı, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,09 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit kördüğümü devam ederken, İtalya'daki siyasi riskler de gündemdeki yerini koruyor. İtalya'daki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin lideri Luigi Di Maio, dün yaptığı açıklamada, hükümetleri için güvenoyu isteyerek kriz çıkartan Lig Partisi ile devam etmeyeceklerinin işaretini verdi.

Siyasi riskler devam ederken ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de artması 12 Eylül'deki Avrupa Merkez Bankası toplantısına ilişkin teşvik beklentilerini artırdı. Bu gelişmelerle avro/dolar paritesi 1,1092'ye kadar gerilemesinin ardından 1,11'in hemen üzerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Bugün Asya tarafında, Çin'in ABD'nin tarife adımlarına karşılık vereceğine ilişkin haberlerin ardından ABD Başkanı Trump'ın söylemlerini yumuşatması ve e-ticaret devi Alibaba Grubu'nun finansal sonuçlarının beklentilerden iyi gelmesi ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif seyrediyor. Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün azalan küresel risk iştahı ile satış baskısı altında kalan Borsa İstanbul'da, yüzde 2,84 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 96.579 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,7 düşüşle 5,5622'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5590 seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,55 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1,1 azalacağı tahmin ediliyor. Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 0,1, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 1,3 azalmıştı. Öte yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, temmuz ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi ağustos ayı tüketici güven endeksi

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