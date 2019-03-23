Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

8 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Çankırı ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Çankırı ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı bulutlu 20

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 15 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:02 Kaynak: İHA

Sakarya, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, Güncel
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