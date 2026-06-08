Yusuf Ağar'a meslekte yarım asrı aşan emeği için onur ödülü - Son Dakika
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Yusuf Ağar'a meslekte yarım asrı aşan emeği için onur ödülü

Yusuf Ağar\'a meslekte yarım asrı aşan emeği için onur ödülü
08.06.2026 16:05
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Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişimciler Vakfı ve Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen "İletişim Alanındaki Ustalara Saygı Meslekte 50 Yıl 2026 Ödülleri" kapsamında Gaziantepli Gazeteci-Yazar Yusuf Ağar, iletişim alanına yaptığı katkılar ve yarım asrı aşan gazetecilik kariyeri nedeniyle "Meslekte 50 Yıl Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Gaziantep basınının duayen isimlerinden Gazeteci-Yazar Yusuf Ağar, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen törende "Meslekte 50 Yıl Onur Ödülü" aldı. Gazetecilik mesleğine 1964 yılında başlayan Ağar, ödülün ustalara saygı anlayışını yaşatması açısından büyük anlam taşıdığını söyledi. Gazetecilik mesleğinde yarım asrı geride bırakan iletişim ustaları, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Cebeci Yerleşkesi’nde düzenlenen özel bir törenle onurlandırıldı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişimciler Vakfı ve Gazeteciler Cemiyeti'nin destekleriyle gerçekleştirilen "İletişim Alanındaki Ustalara Saygı Meslekte 50 Yıl 2026 Ödülleri" kapsamında, Gaziantepli Gazeteci-Yazar Yusuf Ağar da ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Gazetecilik mesleğine adadığı uzun yıllar boyunca yerel ve ulusal basında önemli görevler üstlenen Ağar, törende aldığı ödülle meslek hayatındaki birikim ve emeğinin karşılığını bir kez daha aldı. Törende ayrıca Yazgülü Aldoğan, Orhan Selim Ertanhan, Oya Tokgöz ve Atilla Aşut gibi iletişim dünyasının deneyimli isimleri de ödüllerine kavuştu.

Yusuf Ağar'a meslekte yarım asrı aşan emeği için onur ödülü

GAZETECİLİKTE YARIM ASRI AŞAN BİR MESLEK HAYATI

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Elif Yıldız tarafından takdim edilen ödülü alan Yusuf Ağar, duyduğu memnuniyeti dile getirerek gazetecilik yolculuğunu anlattı. Ağar, “1964 yılında Gaziantep Haber Gazetesinde mesleğe adım attım. 50 yılı 12 yıl önce geride bıraktım. İletişim alanında unuttuğumuz ustaya saygı anlayışının ödüllendirilmesi çok anlamlı bir yaklaşım” ifadelerini kullandı. Gazetecilik kariyerine Gaziantep Haber Gazetesi’nde başlayan Ağar, daha sonra Gaziantep’te Bugün, Güneyde Uyanış ve Gaziantep Sabah gazetelerinde görev aldı. Yerel basındaki çalışmalarının ardından yaygın basına geçerek Günaydın Gazetesi temsilciliği yaptı. Daha sonra Hürriyet Gazetesi’nde 26 yıl boyunca temsilcilik görevini üstlenen Ağar, aynı dönemde TRT bünyesinde de 16 yıl görev aldı. Meslek yaşamı boyunca sadece habercilik yapmakla kalmayan Ağar, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Gaziantep Kulübü’nün kurucuları arasında yer aldı. Ayrıca Gaziantepspor Kulübü’nde Basın Sözcülüğü görevini de üstlenerek kentin sosyal ve sportif yaşamına katkı sundu.

İLETİŞİM USTALARINA SAYGI VE KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMA VURGUSU

Törende, iletişim alanında uzun yıllar emek veren isimlerin bilgi ve deneyimlerinin yeni nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Organizasyonda “Bir mesleğin var oluşunun birinci koşulu ustaların varlığıdır” anlayışı ön plana çıkarılırken, genç iletişimcilerin mesleğin duayen isimleriyle bir araya gelmesi dikkat çekti.Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde Gazete, TV, Reklam, Radyo, Halkla İlişkiler, Sinema ve Tiyatro Akademi Atölyesi programlarını tamamlayan öğrenciler, iletişim dünyasının deneyimli isimlerine ödüllerini takdim ederek anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Meslek yaşamlarında 50 yılı geride bırakan iletişim ustalarının ödüllendirildiği etkinlik, kuşaklar arası dayanışmanın ve mesleki sürekliliğin güçlü bir örneği olarak değerlendirildi. Programda Ahmet Hagur, Atilla Aşut, Behzad Erdem Akdoğan, Bekir Metin, Besim Güçtenkorkmaz, Cengiz Yıldırım, Ekrem Çatay, Emire Yukay, Ercan Akyol, Fahrettin Fidan, Fedai Öztürk, Gönül Doğanöz, Hamit Önder Sürenkök, Hilmi Güver, İnci Derviş İnanç, Korkmaz Çakar, Mehmet Ali Solak, Metin Kazancı, Mihriban Sezen, Müşerref Seçkin, Nedret Çatay, Orhan Selim Ertanhan, Osman Yüksel, Oya Tokgöz, Selma Özinanır, Serpil Çelikkan, Sevinç Raşid Bedevi Andız, Suat Altunol, Yaşar Ahmet Hızarcı ve Yazgülü Aldoğan da ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

Haber: Mehmet Güngördü

Ankara Üniversitesi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Medya Yusuf Ağar'a meslekte yarım asrı aşan emeği için onur ödülü - Son Dakika

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