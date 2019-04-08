Yüzme Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Sona Erdi

Edirne
'de 3 gün süren Türkiye Turkcell Genç
ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme şampiyonası sona erdi. Seçmelere, Türkiye genelinden 98 kulüp ve 478 sporcu katıldı.
Yapılan seçmelerde derece elde eden sporcular şu şekilde:
KADINLAR:
50m Serbest 1. Selen Özbilen, 2. Ece İmge Önal, 3. Meriç
Demirtepe
100m Serbest 1. Selen Özbilen, 2. Meriç Demirtepe, 3. Cansu Şenyüzlü
200m Serbest 1. Defne
Taçyıldız, 2. Ecem Dönmez, 3. Naz Duru Kahvecioğlu
400m Serbest 1. Beril Böcekler, 2. Merve Tuncel, 3. Defne Taçyıldız
800m Serbest 1.Beril Böcekler, 2.Merve Tuncel, 3.Duru Tanrıverdi
1500m Serbest 1. Beril Böcekler, 2. Merve Tuncel, 3. Duru Tanrıverdi
50m Sırtüstü 1. İlayda Kargın, 2. Elçin Türkmenoğlu
, 3. Göksu
Doğan
100m Sırtüstü 1. Sudem Denizli
, 2. Elçin Türkmenoğlu, 3. İlayda Kargın
200m Sırtüstü 1. Sudem Denizli, 2. Doğa Babacan, 3. Meltem Dönmez
50m Kurbağalama 1. Gülşen Beste Samancı
, 2. Karya Sekman 3. Yosun Hacıfazlıoğlu
100m Kurbağalama 1. Viktoria Zeynep Güneş 2. Gülşen Beste Samancı 3. Defne Coşkun
200m Kurbağalama 1.Viktoria Zeynep Güneş, 2.Defne Coşkun, 3.Gülşen Beste Samancı
50m Kelebek 1. Duru Tanır
, 2. Mavi Nehir Isman, 3. Nilsu Demiran
100m Kelebek 1. Nida Eliz Üstündağ, 2. Duru Tanır, 3. Merve Tuncel
200m Kelebek 1.Nida Eliz Üstündağ, 2.Merve Tuncel, 3.Defne Taçyıldız
200m Karışık 1.Doğa Babacan, 2. Defne Kurt
, 3.Mina Ada
400m Karışık 1.Defne Taçyıldız, 2.Doğa Babacan, 3.Duru Tanrıverdi
ERKEKLER
50m Serbest 1. Hüseyin Emre
Sakcı, 2. Efe Hacısalihoğlu, 3. Ekin Demirbaş
100m Serbest 1. Hüseyin Emre Sakcı, 2. Metin Aydın
, 3. Doğa Çelik
200m Serbest 1.Baturalp, 2.Tunçay Cenk Ceritoğlu, 3.Batuhan Filiz
400m Serbest 1.Baturalp Ünlü, 2.Yiğit Aslan, 3.Irakli Revıshvılı
800m Serbest 1.Yiğit Aslan, 2. Anıl Can
Oktay, 3.Mert Kılavuz
1500m Serbest 1.Yiğit Aslan, 2.Anıl Can Oktay, 3.Mert Kılavuz
50m Sırtüstü 1. Metin Aydın, 2. Doruk Tekin, 3. Berk Özkul
100m Sırtüstü 1. Metin Aydın, 2. Berk Özkul, 3. Mert Ali Satır
200m Sırtüstü 1. Ege
Başer, 2.Berke Saka, 3. Melikşah
Düğen
50m Kurbağalama 1.Demirkan Demir, 2.Murat Görkem Narman
, 3. Efe Başar
100m Kurbağalama 1. Berkay
Ömer Öğretir, 2. Demirkan Demir, 3. Berkay Şendikici
Olimpiyat A Barajı Deneme Yarışı 100m Kurbağalama Berkay Ömer Öğretir, 98 Enka
Spor Kulübü 59.54 Olimpiyat A Barajı Geçti.
200m Kurbağalama 1. Berkay Ömer Öğretir, 2. Alpkan Örnek, 3. Berkay Şendikici
50m Kelebek 1. Berk Özkul, 2. Emir Şimşek, 3. Derin Hansoy
100m Kelebek 1. Berk Özkul, 2. Emir Şimşek, 3. Rasim Oğulcan Gör
200m Kelebek 1. Samet Alkan, 2.Sarp Can Tezel, 3.Çağatay Alper Üstününal
200m Karışık 1. Metin Aydın, 2. Alpkan Örnek, 3.Tunçay Cenk Ceritoğlu
400m Karışık 1. Alpkan Örnek, 2. Baturalp Ünlü, 3. Kaan
Korkmaz
- Ankara