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Zabıta seyyara göz açtırmadı - Son Dakika

Zabıta seyyara göz açtırmadı

14.02.2022 16:46
Zabıta seyyara göz açtırmadı

14 Şubat Sevgililer Günü'nü fırsat bilerek kent içerisinde seyyar olarak çiçek satmak isteyenlere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı geçit vermedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü fırsat bilerek kent içerisinde seyyar olarak çiçek satmak isteyenlere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı geçit vermedi. Vergisini ödeyen işletmeciler, seyyar olarak çiçek satışı yapanlara yönelik yapılan denetimler nedeniyle memnuniyetini dile getirerek özverili çalışmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, haksız rekabeti önlemek ve vergisini ödeyen işletmecileri korumak amacıyla 14 Şubat Sevgililer Günü 'nünde seyyar olarak çiçek satışı yapanlara izin vermedi. Kentin işlek noktalarında sivil olarak denetimde bulunan Zabıta Dairesi Başkanlığı, seyyar olarak satış yapan kişilerin çiçeklerini müsadere altına aldı.

Çalışmalara çiçekçi esnafı da destek verdi

Gün boyu denetimde bulunan ekiplerin bu özverili çalışması çiçekçi esnafı tarafından da takdirle karşılandı. İşletmeciler, şu sözlerle Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerine destek verdi. Çiçekçi esnaflarından Mehmet Sarı, "Biz çok memnunuz kendilerinden. Ekonomik faktörler nedeniyle işlerimiz düştü. Sokakta seyyar olarak satış yapan çiçekçileri kaldırmaları bizler için iyi oluyor." derken, Ünal Kayalı, "Allah razı olsun zabıta ekiplerinden. Teşekkür ederiz. Senede bir özel günümüz var. Seyyar oldu mu bizler için kötü oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun. Bugün gayet güzel çalışıyorlar." ifadelerini kullandı. Bir diğer esnaf Cem Ötügen ise şunları söyledi: "Zabıtayı görüyoruz arı gibi çalışıyorlar. Hep arkamızdalar. Burada bir tane bile seyyar satıcı görmüyoruz. Sayın başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Zabıta Dairesi Başkanımıza ve ekiplerine de teşekkür ediyoruz. Güzel bir Sevgililer Günü geçiriyoruz." - MANİSA

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Zabıta Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta seyyara göz açtırmadı - Son Dakika


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