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Zafer için koşacaklar

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'inci kez düzenlediği "9 Eylül Yarı Maratonu"nda bin 760 kişi koşacak.

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Maraton, 8 Eylül Pazar günü saat 08.00'de koşulacak. Koşu sırasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlamaları kapsamında başlattığı "9 Eylül Yarı Maratonu"nda bu yıl bin 760 kişi koşacak. AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) sertifikalı yarı maraton yarışı, 8 Eylül Pazar günü saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Mustafa Kemal Sahil Yolu boyunca devam edilerek İnciraltı Açık Hava Tiyatrosu'nun önünden dönülecek parkur, tekrar aynı güzergah takip edilerek Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Yarışmada 5,10,15 ve 20. kilometrelerde su istasyonu; 7,5, 12,5 ve 17,5. kilometrelerde ise sünger istasyonları yer alacak. Yedinci kez düzenlenen 21 kilometre 97 metrelik parkurda 358 kadın 1402 erkek İzmir'in kurtuluşunda zafere koşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:04 Kaynak: Bültenler
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