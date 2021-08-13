Zambiya'da seçim sonuçları için gergin bekleyiş sürüyor - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da genel ve yerel seçim için 12 Ağustos'ta oy kullanan halk, sandıktan çıkacak sonuçların şiddet olaylarına yol açabileceği endişesini taşıyor.

Devlet Başkanı Edgar Lungu, seçim günü çıkan şiddet olaylarında 2 kişinin ölmesinin ardından sokaklardaki asker sayısını artırırken, önemli binalar da güvenlik kordonuna alındı.

Resmi sonuçların 72 saat içinde açıklanması beklenirken, Zambiya Yüksek Mahkemesi, seçim sırasında sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına getirilen erişim kısıtlamasının kaldırılmasına karar verdi.

Zambiya Seçim Komisyonu Başkanı Justice Esau Chulu, seçimde görülen yüksek katılımdan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Muhalif Hichilema, önceki 5 seçimi kaybetti

Devlet başkanlığı seçiminde, iktidar partisi Yurtsever Cephenin (PF) adayı Lungu, muhalif Ulusal Kalkınma İçin Birleşik Partisinin (UPND) adayı Hakainde Hichilema'ya karşı yarıştı.

Zambiyalılar, bu seçimde devlet başkanının yanı sıra 156 milletvekili ile 117 bölge konseyi üyesi için de oy verdi.

Lungu, 2016 seçimini, iş adamı rakibi Hichilema'ya karşı az bir oy farkıyla kazanmıştı. Hichilema, daha önce girdiği 5 seçimden de mağlup ayrılmıştı.

Ülkedeki seçimler, başta Afrika Birliği, Avrupa Birliği ile İngiliz Milletler Topluluğunun gözlemcileri olmak üzere uluslararası gözlemciler tarafından takip ediliyor.