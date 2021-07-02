Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kaunda için resmi anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın 17 Haziran'da vefat eden Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda için resmi anma töreni düzenlendi.

Başkent Lusaka'daki 60 bin kişilik Ulusal Kahramanlar Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene, devlet erkanının yanı sıra Afrika Birliği Başkanı Moussa Faki Mahamat, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ve Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ile çok sayıda yabancı temsilci katıldı.

Stadyumu dolduran Zambiyalılar, ülkelerinin "kurucu babası"na saygılarını sunmak için beyaz mendil salladı.

Afrika Birliği Başkanı Mahamat törendeki konuşmasında, Kaunda'nın Afrika ülkelerinin bağımsızlık mücadelesine ve Birliğin kuruluşuna katkılarına değinerek, şunları kaydetti:

"Onun neslinin özverili çabaları olmasaydı, Afrika Birliği var olmayacağı için bugün karşınızda olmazdım. Kaunda'ya ve Zambiya halkına sonsuza kadar borçluyuz."

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa da Kaunda'nın Güney Afrikalıların özgürlük ve demokrasi mücadelesine verdiği unutulmaz katkıları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Yoldaş Kaunda, Zambiya'nın ulusal bayrağını süsleyen güçlü ve asil Afrika kartalı gibi, gün batımına doğru yükseldi."

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu ise ülkelerinin bağımsızlık kahramanı Kaunda'nın naaşının toprağa verileceği 7 Temmuz'un, özel anma törenleri için resmi tatil ilan edildiğini bildirdi.

Kenneth Kaunda

Kaunda, 17 Haziran'da zaatüre tedavisi gördüğü başkent Lusaka'daki bir askeri hastanede 97 yaşında vefat etmişti.

Kaunda'nın vefatının ardından Zambiya'da bayrakların yarıya indirildiği 21 günlük yas ilan edilmişti.

Zambiya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1964 yılından itibaren ülkeyi 27 sene yöneten Kaunda, halk arasında isminin baş harflerinden oluşan "KK" lakabıyla tanınıyordu.

Kaunda, İngiliz sömürge güçlerine karşı yürüttüğü şiddet içermeyen mücadelesi ile "Afrika'nın Gandhi'si" lakabını almıştı.

Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından Kurucu Devlet Başkanı olarak iktidara gelen Kaunda, 1991 yılında gerçekleştirilen ilk çok partili seçimde kaybederek iktidarı Fredrick Chiluba'ya devretmişti.

Kaunda, Güney Afrika ülkelerindeki dönemin beyaz azınlık yönetimlerine karşı mücadelenin önde gelen figürlerinden biri olmuştu.

Başkanlık sonrası dönemde siyasi itibarını tekrar kazanan Kaunda, bu dönemde AIDS'le mücadele ve uluslararası arabuluculuk faaliyetleri yürütmüştü.