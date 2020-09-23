Zehirli örümceğin ısırdığı eski başkan Tanık, taburcu edilecek - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinde zehirli örümcek tarafından ısırılan, fenalaşınca hastaneye kaldırılan Ankara'nın Çankaya Belediyesi eski Başkanı Bülent Tanık'ın (71), cuma günü taburcu edileceği belirtildi.
Ankara'da 2009- 2014 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanlığı yapan Bülent Tanık'ı, 12 Eylül'de İzmir'in Foça ilçesinde zehirli örümcek ısırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık yapan Bülent Tanık, 6 gün sonra fenalaştı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan evli, 2 çocuk babası Bülent Tanık, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Entübe edilip, tedbir amacıyla uyutulan Tanık, 20 Eylül'de durumunun iyiye gitmesi üzerine solunum cihazından çıkartılıp, ağızdan beslenmeye başladı. Aynı gün servisteki odasına çıkartılan Tanık'ın cuma günü taburcu edileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:44 - Kaynak: DHA
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