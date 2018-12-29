Son Dakika Haberleri: Zeki Müren Şarkılarını Yorumladığı Konserleri Beğenilince Albüm Çıkardı

Zeki Müren Şarkılarını Yorumladığı Konserleri Beğenilince Albüm Çıkardı

40 dakika önce

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zeki Müren şarkılarını yorumladığı yeni albümüyle, Anadolu'daki çok sesli müzik yolculuklarını ölümsüz hale getirdiklerini belirtti.

Zeki Müren Şarkılarını Yorumladığı Konserleri Beğenilince Albüm Çıkardı, System.String[]
YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zeki Müren şarkılarını yorumladığı yeni albümüyle, Anadolu'daki çok sesli müzik yolculuklarını ölümsüz hale getirdiklerini belirtti.

Karahan, yeni çıkan "Murat Karahan'la Zeki Müren Şarkıları" albümüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Limak Filarmoni Orkestrası'nı geçen sene, Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile kurduklarını anlatan Karahan, Zeki Müren şarkılarını çok sesli hale getirerek, ilk prodüksiyonlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karahan, Türkiye turnesi kapsamında ilk iki konseri Ankara ve İstanbul'da verdiklerini belirterek, "Ankara ve İstanbul'dan sonra Türkiye turnesine çıktık ve 12 konser verdik. Türkiye'nin her yerinde 20 binden fazla insana ulaştık. Projemiz, çok büyük bir başarı elde etti. Konserler beğenilince, bu kadar da istek gelince albümünü yapalım ve ölümsüzleştirelim dedik. Albüm çıkarmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Zeki Müren'in bütün şarkılarının birbirinden güzel olduğuna işaret eden Karahan, repertuvarı oluştururken, "Murat olarak sevdiği, hissettiği" şarkılara öncelik verdiğini anlattı. Karahan, albümdeki tüm şarkıları içi titreyerek okuduğunu vurguladı.

Karahan, albümün müzik raflarında yerini almasının ardından gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası'nın eşlik ettiği Karahan, albümde "sanat güneşi" Zeki Müren'in 15 unutulmaz şarkısına ses veriyor.

Albümdeki şarkılar arasında, "Duydum Ki Unutmuşsun", "Elbet Bir Gün Buluşacağız", "Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar", "Bir Demet Yasemen", "Ağlama Değmez Hayat" ve "Manolyam" gibi eserler yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:07 Kaynak: AA

Limak Holding, Zeki Müren, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Uzman Çavuş, Tartıştığı Kız Kardeşine ve Eniştesine Kurşun Yağdırdı Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:47:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeki Müren Şarkılarını Yorumladığı Konserleri Beğenilince Albüm Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]