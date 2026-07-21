Zelenski, genel kurmay başkanını görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşın sürdüğü dönemde ordunun üst yönetiminde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Sırski'yi görevden alarak yerine kara kuvvetlerindeki başarılarıyla öne çıkan Korgeneral Mıhaylo Drapatıy'ı atadı. Karar, savaşın başlamasından bu yana ordudaki en kapsamlı komuta değişikliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Oleksandr Sırski

YERİNE MİHAYLO DRAPATIY ATANDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından duyurulan değişiklikle, Sırski'nin görevini Mıhaylo Drapatıy devralacak. Drapatıy'ın özellikle cephedeki operasyonlardaki performansı ve genç komutanlar arasında öne çıkan isimlerden biri olması nedeniyle tercih edildiği belirtiliyor.

Mıhaylo Drapatıy

KARARIN ARDINDA TEPKİLER VAR

Görev değişikliği, son günlerde Ukrayna'da düzenlenen protestoların ardından geldi. Başkomutan Oleksandr Sırski, askeri stratejileri ve reformlara yaklaşımı nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi olmuş, kamuoyunda görevden alınması yönünde çağrılar yapılmıştı.

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Drapatıy'ın atanmasıyla birlikte Ukrayna ordusunda savaşın başlamasından bu yana üçüncü kez başkomutan değişikliği yaşandı. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı işgal sırasında ordunun başında bulunan Valeriy Zalujnıy, Şubat 2024'te görevden alınarak yerini Oleksandr Sırski'ye bırakmıştı. Zelenski'nin son kararıyla Sırski'nin yerine Mıhaylo Drapatıy getirilirken, savaş sürecindeki bu değişiklik Ukrayna ordusunun en üst komuta kademesinde gerçekleştirilen üçüncü atama olarak kayıtlara geçti.

ORDUDA BÜYÜK REVİZYON

İngiliz basını, Zelenski'nin bu kararla birlikte savaşın gidişatını değiştirmeyi ve ordu yönetiminde yeni bir yapılanmaya gitmeyi hedeflediğini yazdı. Komuta kademesindeki değişimin, Ukrayna'nın savaş stratejisinde de yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği yorumları yapılıyor.