Zelenskiy: 55 Bin Askerimizi Kaybettik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Zelenskiy: 55 Bin Askerimizi Kaybettik

Zelenskiy: 55 Bin Askerimizi Kaybettik
05.02.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşta 55 bin asker kaybı yaşandığını ve savaşın sona ermesini hedeflediklerini açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın başından bu yana 55 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Önceliğimiz Rusya-Ukrayna Savaşı'na son vermek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransız devlet televizyonuna verdiği özel röportajda, mevcut durumdaki önceliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak olduğunu kaydetti. Savaşın başından bu yana nadiren paylaşılan kayıp verilerine değinen Zelenskiy, "Ukrayna'da resmi olarak savaş meydanında ölen asker sayısı 55 bindir. Buna ek olarak, Ukrayna'nın 'kayıp' olarak kabul ettiği çok sayıda insanımız var" ifadelerini kullandı.

Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü görüşmelere atıfta bulunan Zelenskiy, Moskova'nın bir baskı stratejisi uyguladığını savundu. Zelenskiy, "Rusya, Amerikalı dostlarımızın 'uzlaşma' dediği şeyi kabul etmemiz için Ukraynalılara daha fazla acı çektirmek istiyor. Ancak bu aslında Kremlin'in bir ültimatomudur. Eğer bu savaşı kaybedersek, bağımsızlığımızı kaybederiz" değerlendirmesinde bulundu.

'PUTİN AVRUPALILARDAN DEĞİL, TRUMP'TAN KORKUYOR'

Batı ülkeleri ile Moskova arasındaki güç dengesini de değerlendiren Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupalılardan korkmadığını söyleyerek, "Çünkü Avrupalılar kendi inşa ettikleri harika ve güvenli bir dünyada yaşadılar. Avrupa çok demokratik, biz de tam bu yüzden Avrupa yolunu seçiyoruz" diye konuştu.

Buna karşın Kremlin'in ABD Başkanı Donald Trump'tan çekindiğini öne süren Zelenskiy, "Putin, Trump'tan korkuyor. Çünkü Trump'ın elinde ekonomi, yaptırımlar ve silahlar yoluyla baskı araçları var" dedi.

Ukrayna'daki savaşın ülkesinin sınırlarının ötesinde sonuçları olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'nın komşu ülkeleri, Putin'in bir sonraki kurbanı olacaklarını ve Rusya'nın ilerleyeceğini anlıyor. Bunu anlayan Avrupalılar Ukrayna'ya çok etkili bir şekilde yardım ediyorlar. Biz hepimiz Avrupa yaşam tarzını savunmak için mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: 55 Bin Askerimizi Kaybettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Ziraat Türkiye Kupası’nda müthiş maç 21 dakikada fişi çektiler Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Zemin çökmesi sonucu benzin istasyonu yerin altına gömüldü Zemin çökmesi sonucu benzin istasyonu yerin altına gömüldü

12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:03:49. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: 55 Bin Askerimizi Kaybettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.