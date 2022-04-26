Zelenskiy: "Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: "Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük"

26.04.2022 00:04

- Zelenskiy: "Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile müzakere sürecini ele aldıklarını aktardı.

- Zelenskiy: "Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile müzakere sürecini ele aldıklarını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında Rusya-Ukrayna savaşına dair son gelişmeleri aktardı. Rusya'nın bazı Ukrayna kentlerine saldırılarını sürdürdüğünden bahseden Zelenskiy, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasını, kendilerine de tüm dünya kamuoyundan daha fazla destek verilmesini istedi. Gün içinde yaptığı diplomatik görüşmelere değinen Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde önemli konuları ele aldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Mariupol'deki son durum, sivillerin ve yaralıların tahliyesi, etkisizleştirilen Ukrayna ordusunun acilen yenilenmesi durumlarını konuştuk. Rusya ile müzakere sürecini ve savunma alanında da görüştük. Karadeniz limanlarını bloke eden Rusya'nın dünya gıda pazarına yönelik oluşturduğu tehditlere de ayrıntılı olarak değindik. Artan gıda fiyatları birçok ülkede şimdiden kritik seviyelere ulaştı. Ama bu sadece başlangıç" dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın barış istememesi durumunda birçok insanın ve ülke sisteminin artan gıda fiyatları ile karşı karşıya kalacağını ifade etti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesine de değinen Zelenskiy, kendilerine verdiği destek nedeniyle ABD ve Başkan Joe Biden'a minnettar olduklarını ifade etti.

Zelenskiy'den Macron'a tebrik

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini de değerlendiren Zelenskiy, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Emanuel Macron'u tebrik ederek, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Akşam cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ukrayna onun desteğini her zaman takdir edecek, Fransa'nın yardımı için her zaman minnettar olacaktır. Fransa ve Macron ile birlikte özgürlüğümüzü ve birleşik Avrupa'yı korumak için daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Zelenskiy: Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük
Zelenskiy: Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük
Zelenskiy: Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük
Zelenskiy: Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük

YORUMLAR
500
Zelenskiy: 'Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük' Zelenskiy: 'Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük' Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi

cumhurbaşkanı, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük' - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 00:14:21. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: "Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement