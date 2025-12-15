Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı - Son Dakika
Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı

Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı
15.12.2025 08:15
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki heyetlerin Almanya'nın başkenti Berlin'deki 5 saati aşan görüşmesinden bir sonuç çıkmazken, görüşmelerin yarın devam edeceği açıklandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki müzakere heyeti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'i başkent Berlin'de ağırladı. Merz tarafından karşılanan Zelenskiy ve Witkoff, beraberlerindeki heyetler ile Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakere için masaya oturdu.

TASLAK BELGELER ELE ALINDI

Alman basınında yer alan haberlerde, Başbakan Merz'in görüşme salonundan erken ayrıldığı fakat danışmanının görüşmeyi sürdürmek üzere salonda kaldığı aktarıldı. Öte yandan müzakerelerin Berlin ayağı, ilk gün 5 saati aşkın bir sürenin ardından sona erdi. Zelenskiy'nin danışmanlarından Dmytro Lytvyn yaptığı açıklamada, "Görüşmeler 5 saatten fazla sürdü ve yarın sabah yeniden başlamak üzere bugünlük sona erdi" dedi. Lytvyn, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in pazartesi günü Berlin'deki görüşmeler tamamlandıktan sonra konuyla ilgili değerlendirmede bulunacağını söyledi. Ukraynalı yetkili, görüşmede tarafların taslak belgeleri ele aldıklarını ifade etti.

Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı

ZELENSKIY CEPHE HATTININ DONDURULMASINI İSTEYECEKTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Berlin'e gelmeden önce yaptığı açıklamada görüşmelerde cephe hattının dondurulması için ABD'den destek isteyeceğini açıklamıştı. Zelenskiy, "En adil seçenek, şu an olduğumuz yerde kalınmasıdır. Doğru olan bu olacaktır, çünkü bu bir ateşkes. Rusya'nın buna olumlu bakmadığını biliyorum ancak Amerikalılar bu konuda bize destek olsun isterdim" demişti. Ukraynalı lider, "Berlin'deki zirve önemli. Burada hem Amerikalılar hem Avrupalılar ile bir araya geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı

"NATO'YA ÜYELİK HEDEFİMİZDEN VAZGEÇEBİLİRİZ"

Zelenskiy, bugün ayrıca gazetecilerle Whatsapp üzerinden gerçekleştirdiği sohbette Ukrayna'nın kendilerine verilecek güvenlik garantileri karşılığında barış görüşmelerinde bir taviz olarak NATO'ya üyelik hedefinden vazgeçebileceğine işaret etmişti. Ukraynalı lider açıklamasında, "NATO üyeliği, en başından bu yana Ukrayna'nın arzusuydu. Burada gerçek güvenlik garantileri söz konusudur. Fakat ABD ve Avrupa'dan bazı ortaklar bu hedefi desteklemedi" demişti.

Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı

Zelenskiy, "Dolayısıyla bugün Ukrayna ile ABD arasındaki ikili güvenlik garantileri, ABD'den NATO'nun 5. maddesi benzeri garantiler ve Avrupalı dostlarımız ayrıca Kanada ve Japonya gibi diğer ülkelerden verilecek güvenlik garantileri, yeni bir Rus işgalini önlemek için bir fırsat teşkil ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin hukuken bağlayıcı olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu, bizim açımızdan bir tavizdir" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.