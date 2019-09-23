Zeljko obradovic: melli ve guduric, nba'ye gitmek istedi

"Sabırlı ve tedbirli olmak istiyoruz"

"Kampta olduğumuz için dünya kupasını çok takip edemedim"

"Transfer için yönetimle görüşüyoruz"

Mustafa AKIN/ Kaan ÜLKER - İSTANBUL, - Zeljko Obradovic, yeni sezon öncesinde takımdaki sakat oyuncularla ilgili, "Joffrey Lauvergne bizle birlikte çalıştı. Jan Vesely'nin geçen sezondan beri sakatlığı var. Sakatlıklardan dolayı sabırlı ve tedbirli olmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Beko Baş antrenörü Zelko Obradovic, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon öncesi düzenlediği medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen oyunculardan dolayı sürprizlerle karşılaştıklarını ifade eden Obradovic, "Transfer döneminde birçok sürprizle karşılaştık. Nicolo Melli ve Marko Guduric, NBA'ye gitmek istedi ve bizde onlar yerine Nando de Colo ve Derick Williams gibi çok iyi oyuncular aldık. Çok iyi seçimler oldu. Şu ana kadar birlikte çalışamadık. En büyük dileğim sağlıklı bir sezon geçirip birlikte çalışabilmek. Berkay transferi de önemliydi büyük bir katkıda bulunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"SABIRLI VE TEDBİRLİ OLMAK İSTİYORUZ"

Takımda sakatlığı bulunan oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgi veren Zeljko Obradovic, "Joffrey Lauvergne bizle birlikte çalıştı. Biraz acı hissedince İtalya kampı öncesi dinlendirmeye karar verdik, yarın antrenmanlara başlayacak. Jan Vesely'nin geçen sezondan beri sakatlığı var. Sabırla yüzde yüz hazır olmasını bekliyoruz, çok yakında idmanlara başlayacak. Geçen sezondan aldığımız dersler var. Sakatlıklardan dolayı sabırlı ve tedbirli olmak istiyoruz" diye konuştu.

"TRANSFER İÇİN YÖNETİMLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Takıma katılacak yeni isimlerle ilgili yönetimle görüşme halinde olduklarını ifade eden Obradovic, "Yeni transferler için düşünüyoruz. İlk 5 için başlayacak oyuncular dışarda Ahmet, Berkay var ama 3 kişiyle başlamak zor olacak. Yönetimle yeni transferler için görüşme halindeyiz. Aklımda olan tek şey tam takım olarak çalışabilmek. Şu an için sözleşmeyi düşünmüyorum.

Eurolegue sezonu hakkında görüşleri sorulan Obradovic şöyle konuştu: "Eklenen iki takım var Euroleague de. Bizim için daha zor olacak seyahatlerden ama basketbol adına güzel olacak. Kendimize konsantre olmamız gerekiyor. Sağlıklı olduğumuz sürece çok potansiyeli olan bir takımız."

"KAMPTA OLDUĞUMUZ İÇİN DÜNYA KUPASINI ÇOK TAKİP EDEMEDİM"

Dünya Kupası maçlarını takımla kampta olduğunu için takip edemediğini söyleyen Zeljko Obradovic, "FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda takımla çalışmalardan dolayı birkaç maç izleyebildim Bu konu hakkında bilinçli yorum yapan kişiler var ben dışarda olan birisi olarak yorum yapmak istemiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Obradovic'in açıklamaları

LAR: CEMAL YURTTAŞ/ İSTANBUL,-