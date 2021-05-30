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Zenginliğini istihdama çevirebiliyorsan zenginlik güzel bir şeydir - Son Dakika

Zenginliğini istihdama çevirebiliyorsan zenginlik güzel bir şeydir

30.05.2021 18:16
Zenginliğini istihdama çevirebiliyorsan zenginlik güzel bir şeydir, System.String[]

Başarılı sanatçı ve iş insanı İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

İşlerinden dolayı İstanbul- İzmir ve Ankara arası mekik dokuduğunu ifade eden Yıldızhan, "Koronavirüs aşısı oldum çok şükür ama tedbiri elden bırakmamak lazım. O yüzden uçak yolculuğundan mümkün mertebe uzak duruyorum. O yüzden aracımla işlerden dolayı her gün bir şehirdeyim resmen" dedi. Yıldızhan üstü açık cabrio aracıyla da dikkat çekerken, "Arabalara merakım var. Bu da eski bir aracım İstanbul'a geldiğimde kullanıyorum." dedi.

Eurovision'da Muhakkak Olmamız Gerekir

Son günlerin en çok konuşulan konusu olan Eurovision şarkı yarışmasının hatırlatılması üzerine konuşan Yıldızhan, "Her şeyi geçtim o yarışma tanıtımdır, vitrindir, turizimdir. Türkiye'nin muhakkak olması lazım. İsim konusuna gelirsek eğer hak eden kimse o olmasını isterim. Birçok başarılı ismimiz var. Türkiye'ye faydası kim olacaksa onun bu görevi çıkıp üstlenmesi gerek." dedi.

455 kişiye iş imkanı sağlıyorum

"Zenginlik çok kötü bir şey" açıklamasıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Hülya Avşar'ın bu sözleri hatırlatılan Yıldızhan, "Zengin olmak güzel bir şey arkadaşlar. Zengin olduğunda istihdam sağlayıp, insanlara iş olanağı sağlıyabilirsanız bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. Bende bilirdim paramı faize, dolara, altına yatırıp kenarı da keyif sürmeyi. Bana göre bu düşünceye sahip insanlar faydasızdır. Ama benim yanımda kader birliği ettiğim 455 kişi var. İnsanlara iş imkanı sağlamak, çalışmak, üretmek kadar güzel bir duygu olamaz. Birkimlerimizi doğru kullanıp, insanlara faydalı olmalıyız." dedi.

Zenginliğini istihdama çevirebiliyorsan zenginlik güzel bir şeydir
Zenginliğini istihdama çevirebiliyorsan zenginlik güzel bir şeydir
Zenginliğini istihdama çevirebiliyorsan zenginlik güzel bir şeydir

Koronavirüs, İstanbul, Ankara, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Zenginliğini istihdama çevirebiliyorsan zenginlik güzel bir şeydir - Son Dakika Magazin


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