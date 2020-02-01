"Zeytinburnu 9. Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen "Zeytinburnu 9. Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen yarışmada dereceye girenler için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Seçici kurulunda foto muhabiri Coşkun Aral'ın yanı sıra İsmail Küçük, Murat Gür, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz'ün yer aldığı yarışmada "Çocuk Parkı" isimli fotoğrafıyla birinci olan Fatih Balaman 6 bin lira, "Boya" isimli fotoğrafıyla ikinci olan Bekir Yeşiltaş 4 bin lira ve "Millet Kıraathanesi" isimli fotoğrafıyla üçüncü olan Murat İbranoğlu ise 3 bin lira para ödülüne layık görüldü.

Ödül alan eserlerin yer aldığı serginin açılışının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu fotoğrafların gelecekte tarihe kalacağını şimdiden biliyoruz. İlk kataloğu dün gibi hatırlıyorum." dedi.

İlgi gösteren ve katılan bütün fotoğraf sanatçılarını tebrik eden Arısoy, "Biraz önce sergiyi birlikte gezdik. Bir Zeytinburnu panoraması veriyor. İnşallah önümüzdeki yıl daha da artarak ve bu belgelemeyi sürdürerek Zeytinburnu'nun tarihe kalmasına katkı sağlamış olacağız." diye konuştu.

Arısoy, belediyenin fotoğraf kursundan da yarışmaya katılanlar olduğunu belirterek, "Bu kurslardan çok değerli fotoğrafçılar da yetişti. Burada ödül alanların bir kısmı, bizim kursiyerimiz. Bundan da ayrıca çok memnunuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Toplam 35 bin lira ödül

Zeytinburnu'nu en iyi anlatan kareyi yakalamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere toplamda 35 bin lira ödül verildi.

Toplam 486 kişinin 1735 fotoğrafla katıldığı yarışmada ilk üçe girenlerin yanı sıra Yahya Engin 2 bin lira değerindeki Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü'ne, Nuri Çoban, Caner Başer, İpek Yılmaz, Beste Kaçmaz ve Nilhan Nevruzoğlu ise biner lira değerindeki Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Yarışmada ayrıca "Sergilemeye Değer Görülen Fotoğraflar" kategorisindeki 30 eserin sahibine, beşer yüz lira ödül verildi.

Ödül töreninin ardından jüri üyelerinden Murat Gür ve İsmail Küçük, sürece ve eserlerin seçimine ilişkin bilgiler verdi.

Dereceye giren fotoğraflar, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek.