Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'dan "Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme İnşaatı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme İnşaatı'nda yapılan çalışmaların 2019'da İBB'de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında yarım bırakıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Arısoy'un Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmasına yer verildi.

İBB'nin, 2018'de ihalesi yapılan "Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme İnşaatı"nın yönetim değişikliği sonrasında yarım bıraktığını belirten Arısoy, belediyenin gönderdiği resmi yazıları yanıtsız bırakıldığını, ısrarlı takip sonucunda İBB'nin verdiği cevapta yarım kalan çalışmaları belediyenin tamamlanmasını talep ettiğini bildirdiğini aktardı.

Arısoy, inşaat ihalesinin 2018'de yapıldığını, ihalenin ardından İBB tarafından 3 adadan oluşan işin 2 adasının tamamlandığını, 2019'daki İBB yönetim değişikliği sonrasında inşaat alanındaki çalışmaların durdurulduğu belirtti.

Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu üzerinde bulunan inşaat alanının 3 yıl boyunca atıl bir şekilde tamamlanmadan bırakılması nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi Çözüm Merkezi'ne gelen şikayetlerin dikkati çekecek boyuta ulaştığını ifade eden Arısoy, şöyle devam etti:

"Zeytinburnu'muz için sahile erişim çok önemli bir mevzuydu. Hepinizin bildiği gibi Zeytinburnu'muzun güneyinden geçen demir yolu, Zeytinburnulu hemşerilerimizin sahile erişimini zorlaştıran, sınırlayan bir işti. Şükürler olsun dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Bey'in destekleriyle bu iş gerçekleşti. Bu husus Zeytinburnu Belediyesi ile Devlet Demiryolları arasında bir protokole bağlandı. Yine geçmiş dönem belediye başkanımızın talebi ile İBB Meclisi 'Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme İnşaatı' adı altında 2018'de ihaleye çıktı ve 9 Ağustos 2018'de burayı ihale etti. 12 Ekim 2018'de sözleşme imzalandı. Yani İBB, Zeytinburnu Belediyesi ve Devlet Demiryollarının taraf olduğu bir protokolün gereğini yerine getirmek üzere Belediyemizin talebi ile Marmaray'ın çevre düzenlemesi işini ihale etti ve inşaat çalışmaları başladı."

Arısoy, asrın projesi Marmaray'ın Zeytinburnu'ndan geçen bölümünün üzeri İBB tarafından büyük ölçüde kapatılarak bisiklet, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ve meydanlarla süsleneceğini belirtti.

Bu alanlar sayesinde Zeytinburnu sahile kesintisiz ve pırıl pırıl bir erişim sağlanmasının planlandığını aktaran Arısoy, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, CHP'li Meclis üyeleriyle, bildiğiniz gibi 21 Ocak 2020'de Zeytinburnu Belediyemizi ziyaret etti. 1. Etap tam Kazlıçeşme Sanat'ın önüne denk gelen büyük alan da bitmiş görünüyordu. Orası ile ilgili temizlik ve bakım sorumluluğunu devretmesini ayrıca bir an evvel Marmaray'ın üzerinin kapatılması işinin tamamlanmasını talep ettim. Sözleşme var, yüklenici çalışıyor, şantiye açık. Sayın Başkan Ekrem Bey teveccüh gösterdi ve Marmaray'ın üzerindeki inşaatı bu sefer birlikte denetledik. İBB Başkanı Zeytinburnu'ndaki şantiye ziyaretini gezmeye karar verince bu ağır giden işin tamamlanacağı umuduna kapıldık. Çünkü İBB Başkanı burada bir fotoğraf vermişti. Biz zaten takip ettiğimiz hususu biraz daha dikkatli bir biçimde takip etmeye başladık. Fakat her geçen gün şantiyedeki personel azalıyor. Hiçbir ilerleme kaydedilmiyordu." ifadelerini kullandı.

Arısoy, şantiye alanında herhangi bir ilerleme olmaması sonrasında İBB'ye yazılı müracaatta bulunduklarını belirterek, "İlk yazdığımızı 22 Şubat 2021'de yazdık. Yazının sonuç bölümünde, 'Söz konusu alanın vatandaşın hizmetine bir an önce sunulması için tarafınızdan çalışmalara devam edilip edilmeyeceği, devam edilecek ise iş programınızın tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.', ikinci yazımızı da 18 Haziran 2021'de, 'Çalışmaları hızlandırmak ve söz konusu alanın vatandaşın hizmetine bir an önce sunulması için tarafınızdan kurumunuz tarafından çalışmalara devam edilip edilmeyeceği, devam edilecek ise iş programınızın ivedilikle başkanlığımıza gönderilmesi, devam edilmeyecekse, şantiyenin boşaltılarak başkanlığımıza teslim edilmesi hususunda gereğini arz ederim.' şeklinde yazdık. Zaten fiilen aslında şantiye yok, gelen giden yok ama yine de kurumlar yazı ile çalışır. Belediye olarak yazımızı bu şekilde gönderdik." değerlendirmesini yaptı.

Zeytinburnu Belediya Başkanı Arısoy, İBB'nin, 13 Temmuz 2021'de Zeytinburnu Belediyesine gönderdiği yazıyla 2018'de ihalesi yapılan inşaatın 3. etap çalışmalarını yapamayacağını, işin Zeytinburnu Belediyesi tarafından tamamlanmasını talep ettiği aktararak, şunları kaydetti:

"İBB'den gelen resmi yazı üzerine çalışmaları ivedilikle başlattık. Yazı gelir gelmez hemen bütün arkadaşları topladım. Baştan sona bir gezi yaptık. Neler yapabileceğimizi konuştuk ve hızla proje çalışmalarına başladık. Çünkü buranın projesi bizde yoktu. Hazırlık aşamalarında ihtiyaç duyulan proje şifahi görüşmelerle yine gelmeyince ikinci bir müracaatımız oldu. Buna da henüz bir cevap gelmedi. Değerli arkadaşlar, İBB'nin Marmaray Çevre Düzenlemesi'nden vazgeçmesinin, Ulaştırma Bakanlığı ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. İBB kendisinden önce ihalesi yapılan bir yeri tamamlayamamıştır, tamamlamamıştır. Millet İttifakı'nın yönettiği CHP'li İBB, Zeytinburnu'na bir çivi daha çakamamış oldu. Biz başlattığımız gibi bitireceğiz Allah'ın izniyle. Ben bu projede emeği geçen başta Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Zeytinburnu'muza pırıl pırıl bir yeşil alan daha kazandıracağız."

Açıklamada, Zeytinburnu Belediyesi, "Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme" 3. Etap işini nihayete erdirmek üzere çalışmalara başlandığı, alandaki çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağı bildirildi.