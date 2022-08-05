Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi - Son Dakika
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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi

05.08.2022 16:23

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Balıklı Rum Hastanesi'nin huzurevi bölümünde çıkan yangının ardından yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında tarihi öneme sahip tescilli binanın taşıyıcı unsurlarda herhangi bir zarar olmadığının belirlendiğini, kısmi restorasyonla binanın eski...

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Balıklı Rum Hastanesi'nin huzurevi bölümünde çıkan yangının ardından yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında tarihi öneme sahip tescilli binanın taşıyıcı unsurlarda herhangi bir zarar olmadığının belirlendiğini, kısmi restorasyonla binanın eski haline gelebileceğini söyledi.

Arısoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki uzman heyetle Balıklı Rum Hastanesi'ndeki hasar tespit ve temizlik çalışmaları hakkında bilgi almak için bölgeye geldi.

Binanın çevresini ve içini uzman heyetlerle ziyaret eden Arısoy, hasar tespitiyle ilgili ilk sonuçları basın mensuplarıyla paylaştı.

Arısoy, binanın bir kısmının ve özellikle çatı bölümünün yangından zarar gördüğünü belirterek, "Her ne kadar bütün binada basit tadilat ve tamirat yapılması gerekse de binanın taşıyıcı unsurlarında herhangi bir problem yok. Özellikle çatı kısmını tamir etmek lazım. Geri kalan kısımlarda çok büyük bir iş olmadığı kanaatindeyiz fakat önemli olan teknik uzmanlarımızın vereceği karardır. Sonuç olarak basit tadilat onarımla sorunlar aşılabilecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Yangının ardından konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi verdiklerini söyleyen Arısoy, belediye olarak konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"Temizlik için 40 kişilik bir ekip çalışıyor"

Sabah saatlerinde Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanını ve Başhekimi ziyaret ettiklerini anımsatan Arısoy, "Yanan binanın yangın artıklarını temizlemek üzere şu anda Zeytinburnu Belediyesine bağlı 40 kişilik bir ekip çalışıyor. Bir taraftan da burası tescilli bir yapı biliyorsunuz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzle konuştuk. Bölgeden Koruma Kurullarının Müdürü ve uzmanları gelip yerinde tespitler yaptılar. Bir an evvel burayı yeniden fonksiyonuna döndürmek için çalışıyoruz." dedi.

Koruma Kurulları kararları çerçevesince, mevzuat çerçevesince kısa bir zamanda binayı yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getiren Arısoy, "Şimdi sırada bir an evvel yeniden binayı fonksiyonuna kavuşturmak, aslına uygun olarak restore etmek meselesi kalıyor. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz, hepimiz takip halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Binada hasar tespit çalışmaları kapsamında Zeytinburnu Belediyesine bağlı birçok ekip ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ekipleri koordineli çalışmalar yürütüyor.

Hasar tespit çalışmalarının ardından binanın restorasyonuyla ilgili nihai karara varılacak.

YORUMLAR
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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki ilk incelemelere göre taşıyıcı sistemlerde problem yok Balıklı Rum Hastanesi'ndeki ilk incelemelere göre taşıyıcı sistemlerde problem yok BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ İLK İNCELEMELERE GÖRE TAŞIYICI SİSTEMLERDE PROBLEM YOK BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ İLK İNCELEMELERE GÖRE TAŞIYICI SİSTEMLERDE PROBLEM YOK
Kaynak: AA

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi - Son Dakika

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