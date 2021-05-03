Zeytinburnu'nda 11'nci fotoğraf yarışması başlıyor - Son Dakika

Zeytinburnu'nda 10 yıldır düzenlenen ve gelenekselleşen 'Fotoğraf Yarışması'nın 11'incisi için başvurular başladı. Zeytinburnu'nu 'en iyi anlatan' fotoğraf karelerinin mücadele edeceği yarışmaya, 20 Kasım tarihine kadar online olarak müracaat edilebilcek. Yarışmada toplamda 111 bin 500 TL para ödülü dağıtılacak.

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Zeytinburnu Geleneksel Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı. 20 Kasım'a kadar online olarak müracaat edilen yarışmada, Zeytinburnu'nu en iyi anlatan fotoğraflar kıyasıya mücadele edecek. Yarışmada toplamda 111 bin 500 TL para ödülü dağıtılacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Zeytinburnu'nun herhangi bir bölgesinde çekilmiş, serbest kompozisyonlara sahip renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla yarışmaya katılabilecekler. Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral'ın seçici kurul üyeleri arasında yer alacağı jüride, İsmail Küçük, Murat Gür, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz gibi usta fotoğraf sanatçıları yer alıyor.

60'ın üzerinde eser ödüllendirilecek

Her fotoğrafçının maksimum 4 eserle katılabildiği ve Serbest Kategori ve Foto Öykü Kategorisi olmak üzere 2 farklı alanda gerçekleşen yarışmaya, Zeytinburnu sınırları içerisinde herhangi bir yerde ve zamanda çekilmiş olması gerekiyor. Katılımların yaklaşık 7 ay boyunca devam edeceği Zeytinburnu 11. Fotoğraf Yarışması Serbest Kategoride birinci 7 bin 500 TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü 3 bin 500 TL, Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahibi 2 bin 500 TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahipleri bin 500'er TL ve 30 adet Sergilenmeye Değer Eser sahibi ise 750 TL ile ödüllendirilirken, Foto Öykü Kategorisinde birinci 10 bin TL, ikinci 8 bin TL, üçüncü 6 bin TL, Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahibi 4 bin TL, 5 adet mansiyon ödülü sahibi 3 bin TL, 20 adet Sergilenmeye Değer Eser sahibi ise bin TL para ödülü kazanacak. 25 Kasım 2021 Perşembe günü sonuçların açıklanacağı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılar, ödüllerine 11 Aralık 2021 Cumartesi günü Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenecek sergi ve ödül töreninde kavuşacak. - İSTANBUL