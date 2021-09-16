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Zeytinburnu'nda eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

16.09.2021 23:05
Zeytinburnu'nda eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu eski eşini bıçaklayarak öldüren Mohammed T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu eski eşini bıçaklayarak öldüren Mohammed T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ifadesinde eşinin başka birinden hamile kaldığını iddia ederek, "Bir anlık öfke ile oldu pişmanım" dedi.

Zeytinburnu'nda 14 Eylül 2021 tarihinde eski eşi Fatemeh Haideri'yi bıçaklayarak öldüren Mohammed T., dün Edirne'nin Keşan ilçesinde gözaltına almış, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Mohammed T. sevk edildiği Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Eşim 'üzerinde ele geçen uyuşturucuyu kabul et seni dışı ettirmek için bunu ben yaptım' dedi"

Öte yandan, savcılık ifadesi ortaya çıkan Mohammed T. Afganistan vatandaşı olduğunu ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyleyerek, "Bundan 4 yıl önce kaçak yollar ile eşim ve çocuğum ile birlikte Türkiye'ye geldik. Burada sürekli kalmak oturma izni almak istiyorduk. Eşim 'kendini sınır dışı ettir bana ve çocuğa oturma izni verirler' dedi. Ben kabul etmedim. Bundan 1-2 yıl önce ben bir gün işten eve dönerken evin önünde bekçiler gördüm. Üstümü aradılar uyuşturucu buldular. Beni karakola götürüp işlem yaptılar. Benim uyuşturucudan haberim yoktur. Eşim de karakola geldi. Bana 'sen üzerinde ele geçen uyuşturucuyu kabul et, sen sınır dışı edilmek istemiyorsun seni dışı ettirmek için bunu ben yaptım' dedi. O tarihte benim hakkımda işlem yapıldı ve sınır dışı edildim" şeklinde konuştu.

"Boşanma için çocuğun velayetini öne sürdüm"

1 ay yurt dışında kaldıktan sonra kaçak yollar ile yeniden Türkiye'ye geldiği söyleyen Mohammed T., "Tekrar eşimin yanına gittim beni eve almadı. Bana oturma izni aldığını, polisin beni evde görmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ben Sinop'a gittim. Orada çalışarak yalnız yaşamaya başladım. Eşim kızımız ile beni görmeye geleceğini söylemişti. 2-3 ayda bir gelip beni gördüler. Kurban Bayramı'ndaki bu son gelişi sonrasında eşim bir daha gelmedi. Bir ara telefonu da açmadı. Ancak daha sonra telefon ile görüştüğümüzde bana 'sen İstanbul'a gel biz boşanalım' dedi. Bu konuşma 15-20 gün önce oldu. Ben boşanmak istemediğim için İstanbul'a gelmedim. Ancak o ara telefonda sık görüştük. Bu arada boşanma için çocuğun velayetini bana vermesi koşulunu öne sürdüm. Bu defa kendisi kabul etmedi. Ancak 'İstanbul'a gel bir şekilde anlaşırız' dedi" ifadelerini kullandı.

"Bana hamile olduğunu söyledi"

Eşinin teklifi üzerine İstanbul'a 5-6 gün önce geldiğini söyleyen şüpheli, "Kendisi ile ilk görüşmemizde kızımı getirdi. Sonra kızımı getirmedi. Bu arada bana hamile olduğunu söyledi. Ben babasının kim olduğunu sordum. Bir kişinin kendisini kandırdığını, hata yaptığını, bu ilişkiden hamile kaldığını ve bu kişinin kendisini bırakıp gittiğini söyledi. Bu çocuğu kabul edip etmeyeceğimi sordu. Ben de kabul etmeyeceğimi söyledim. Bir sonraki buluşmamızda, yani olay günü eşimin parmağında yüzük vardı. Bana bebeği kabul eden bir kişi ile ilişki kurduğunu bu kişi ile yaşayacağını söyledi. Ben ona bir şey diyemem ancak kızımı onunla yaşatmam 'kızımı bana ver' dedim. Kabul etmedi" dedi.

"Beni cezaevine attıracağını söyledi, bir anlık öfke ile oldu, pişmanım"

Maktul ile tartıştıklarını söyleyen Mohammed T., "Bu tartışmayı yaşadığımız kafeden birlikte çıktık. Konuşarak yürüdük. Ben ilişki kurduğu adamla konuşmak istediğimi söyledim, eşim kabul etmedi. Ben kızımı alacağımı söyledim. Eşim öfkelendi bağırmaya başladı. Beni sınır dışı ettireceğini söyledi. Beni cezaevine attıracağını söyledi. Ben de bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Üzerimde bıçak yoktu. Orada bir tepsinin üzerindeki bıçağı aldığımı hatırlıyorum. Bu bıçakla eşimi vurmuş olmalıyım. Bıçağı aldığım yer otoparkın yanı gibi bir yerdi. Tepside karpuz yemişlerdi, bıçak tepsinin üzerindeydi. Olay yerine gittiğimde kafamda onu öldürmek gibi bir düşünce yoktu. Bir anlık öfke ile oldu pişmanım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Zeytinburnu'nda eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Zeytinburnu, Afganistan, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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