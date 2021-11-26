Zigana dağında çalışma başlatıldı - Son Dakika

Türkiye'nin en zorlu karayolu geçitlerinden Zigana Dağı'nda dün gece yarısı yamaçtan kopan kaya parçalarının bir araca isabet etmesinin ardından Karayolları ekipleri olası bir facianın önüne geçmek için o bölgede çalışma başlattı.

Dün gece yarısı kamyonetiyle Gümüşhane'den Trabzon'a giden Arif Karaduman isimli vatandaşın Zigana Dağı Köstere köyü mevkiinde aracına dağdan kopan kaya parçaları isabet etmiş, sürücü Karaduman kayaların altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.

Kaya düşmesinin yaşandığı Zigana Dağı Köstere köyü helikopter pisti mevkiinde askıda kalan taşların temizlenmesi için çalışma başlatan Karayolları'nın özel dağcı ekibi dağın yamaçlarında tıraşlama çalışmaları yürütüyor.

Çalışmayla dağın yamacında asılı kalan serbest kaya parçaları güvenli halata tutunan dağcı ekip tarafından kontrollü şekilde yola düşürülüyor. Çalışma sırasında trafik akışı kesilerek sürücülerin güvenli şekilde geçişi sağlanıyor.

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerden Zigana dağı geçidinde kaya düşmesini engellemek için yol boyunca çeşitli bölgelerde çelik filelere dağ kafese alınıyor. Kafes sisteminin olmadığı bölgelerde ise özellikle hemen her yağıştan sonra kaya düşmeleri gerçekleşiyor.

(Uğur Bulut/İHA)