Ziraat Bankası Bulgaristan’a “Yılın En İyi Yabancı Banka Şubesi” Ödülü - Son Dakika
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Ziraat Bankası Bulgaristan’a “Yılın En İyi Yabancı Banka Şubesi” Ödülü

Ziraat Bankası Bulgaristan’a “Yılın En İyi Yabancı Banka Şubesi” Ödülü
13.07.2026 11:35
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“Ziraat Bankası’nın Bulgaristan’daki başarısı uluslararası platformda tescillendi. Bank of the Year Awards 2025 kapsamında Ziraat Bankası Bulgaristan, “Yılın En İyi Yabancı Banka Şubesi” ödülüne layık görüldü.”

“Ziraat Bankası’nın Bulgaristan’daki başarısı uluslararası platformda tescillendi. Bank of the Year Awards 2025 kapsamında Ziraat Bankası Bulgaristan, “Yılın En İyi Yabancı Banka Şubesi” ödülüne layık görüldü.”

163 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin en güçlü ve en yaygın finans kuruluşu olan Ziraat Bankası, yurt dışındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ziraat Bankası Bulgaristan, Bank of the Year Association tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen ve Bulgaristan’ın en prestijli bankacılık organizasyonlarından biri kabul edilen Bank of the Year Awards 2025 kapsamında “Yılın En İyi Yabancı Banka Şubesi” ödülünün sahibi oldu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Iliana Yotova, Bulgaristan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Petar Chobanov ile bankacılık ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla 23 Haziran 2026 tarihinde Sofya’da düzenlenen törende ödül, Ziraat Bankası Bulgaristan Ülke Yöneticisi Sayın Sezgin Karbuz’a takdim edildi.

Ziraat Bankası Bulgaristan’a “Yılın En İyi Yabancı Banka Şubesi” Ödülü

Dr. Ertan Altıkulaç: “Uluslararası başarılarımız sürdürülebilir büyüme anlayışımızın bir sonucudur”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı Dr. Ertan Altıkulaç, Bulgaristan’da kazanılan ödülün Bankanın uluslararası pazarlardaki istikrarlı büyümesinin ve etkin bankacılık yaklaşımının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ziraat Bankası Bulgaristan’ın uluslararası düzeyde böylesine prestijli bir ödüle layık görülmesi, yurt dışı şubelerimizin bulunduğu ülkelerde ortaya koyduğu başarılı performansın ve müşteri odaklı bankacılık anlayışının somut bir sonucudur.

Bulgaristan, Bankamızın uluslararası yapılanmasında stratejik öneme sahip coğrafyalardan biridir. Uzun yıllardır bölge ekonomisine, reel sektöre ve dış ticaretin finansmanına sağladığımız katkıyla güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyoruz. Yerel dinamikleri doğru analiz eden, müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üreten, güven esasına dayalı hizmet anlayışımız, bugün uluslararası platformlarda da karşılık bulmaktadır.

Bugün 23 ülkedeki yurt dışı teşkilatımız ve 1.800 bankayı aşan muhabir bankacılık ağımızla Türkiye’nin uluslararası ticaretine kesintisiz finansal destek sunarken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ekonomik ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlıyoruz. Yurt dışı yapılanmamızı yalnızca coğrafi yaygınlık olarak değil; ticaretin, yatırımın ve finansal iş birliklerinin gelişmesini destekleyen güçlü bir değer zinciri olarak görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde de uluslararası bankacılık faaliyetlerimizi daha ileriye taşıyacak adımlar atmayı, dijitalleşme, hizmet kalitesi ve müşteri deneyimine yaptığımız yatırımları sürdürmeyi ve Ziraat Bankası’nın küresel ölçekteki etkinliğini daha da artırmayı hedefliyoruz.”

ZİRAAT BANKASI

Genel Müdürlüğü

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ziraat Bankası, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ziraat Bankası Ziraat Bankası Bulgaristan’a “Yılın En İyi Yabancı Banka Şubesi” Ödülü - Son Dakika

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