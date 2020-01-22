Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da turu geçen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


65. dakikada sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes ceza sahasına girer girmez çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Fatih topu kornere gönderdi.


86. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Hajradinovic kullandı. Bu futbolcunun ortasında Aytaç Kara kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1


90+2. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu kapan Cisse, müsait pozisyondaki Bakasetas'ı gördü. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Fatih gole izin vermedi.


90+6. dakikada Salih Uçan'ın getirdiği top son olarak sol kanattaki Djalma Campos'ta kaldı. Bu futbolcunun soldan yaptığı ortada direkt kaleye yönelen top filelere gitti. 3-2


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Samet Çavuş xx, Abdullah Bora Özkara xx


Kasımpaşa: Fatih xx, Doğucan xx (Berk Çetin dk. 76 xx), Sarlija xxx, Brecka xx, Çağatay xx, Tarkan xx, Aytaç xxx, Hajradinovic xxx, İlhan xx, Ahmet xx (Koita dk. 55 xx), Thiam xx (Ndongala dk. 46 xxx)


Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Oğuzhan, Yılmaz Daler, Murat Berk, Furkan, Batuhan


Teknik Sorumlu: Erkan Çoker


Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Onur x, Caulker x, Welinton x, N'Skala x, Ceyhun x, Siopis x, Efecan x (Djalma Campos dk. 46 xxx), Fernandes xx (Salih Uçan dk. 86 ?), Bakasetas xx, Bammou x (Cisse dk. 72 xx)


Yedekler: Eray, Baiano, Kaan Kaynak, Mustafa Pektemek, Umut Güneş, Tzavellas, Emircan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Aytaç Kara (dk. 27 ve 86), İlhan Depe (dk. 38) (Kasımpaşa), Bakasetas (dk. 45+5 pen.), Djalma Campos (dk. 90+6) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı Kartlar: Ceyhun, Wellinton (Aytemiz Alanyaspor) - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:06 Kaynak: İHA
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