Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:
15 Aralık Salı:
13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
15.00 Çaykur Rizespor- Eskişehirspor (Çaykur Didi)
17.00 Yeni Malatya- Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)
18.30 Göztepe- Bursaspor (Gürsel Aksel)
21.00 Galatasaray- Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)
16 Aralık Çarşamba:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Gaziantep FK- Kocaelispor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor- Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)
18.15 Trabzonspor- Adana Demirspor (Medical Park)
21.00 Fenerabhçe- Karacabey Belediyespor (Ülker)
17 Aralık Perşembe:
13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
13.00 İttifak Holding Konyaspor- Altınordu (Medaş Konya Büyükşehir)
15.00 Fraport TAV Antalyaspor- Beypiliç Boluspor (Antalya)
17.00 Demir Grup Sivasspor- Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Medipol Başakşehir- Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Beşiktaş- Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)
- Kaynak: AA
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