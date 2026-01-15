Ziraat Türkiye Kupası'nda İkinci Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda İkinci Hafta Maçları Tamamlandı

15.01.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor gruplarında liderliğini sürdürdü, 6 puana ulaştılar.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları tamamlandı.

A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek, 6 puanla zirvedeki yerini korudu. B Grubu'nda da Samsunspor, konuk olduğu Aliağa Futbol'u 6-2 yenerek 6 puana ulaştı ve averajla liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı. C Grubu'nda ise Beşiktaş, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup ederek 6 puanla en üst sıraya yükseldi.

Sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:

A Grubu:

Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-2

RAMS Başakşehir-Boluspor: 2-1

Fethiyespor-Galatasaray: 1-2

İstanbulspor-Trabzonspor: 1-6

B Grubu:

Aliağa Futbol-Samsunspor: 2-6

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-1

ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2

C Grubu:

Gaziantep FK-Kocaelispor: 1-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe: 0-1

Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-0

Puan durumu

Kupada ikinci hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY22003126
2.CORENDON ALANYASPOR21103214
3.TRABZONSPOR21016243
4.RAMS BAŞAKŞEHİR 21012203
5.FATİH KARAGÜMRÜK20202202
6.BOLUSPOR201112-11
7.FETHİYESPOR201112-11
8.İSTANBULSPOR 201116-51

B Grubu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SAMSUNSPOR22008356
2.GENÇLERBİRLİĞİ22004226
3.TÜMOSAN KONYASPOR22003126
4.İKAS EYÜPSPOR21013303
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK201134-11
6.ALİAĞA FUTBOL 201148-41
7.SİPAY BODRUM FK200235-20
8.HESAP.COM ANTALYASPOR200202-20
C Grubu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.22005146
2.ÇAYKUR RİZESPOR 21015413
3.KOCAELİSPOR21013213
4.ERZURUMSPOR FK21013303
5.FENERBAHÇE 21012203
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ210134-13
7.GAZİANTEP FK210135-23
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 200214-30

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda İkinci Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 00:31:17. #7.11#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda İkinci Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.