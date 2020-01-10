Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

14 Ocak Salı:

16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

15 Ocak Çarşamba:

16.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş: Koray Gençerler

20.30 Çaykur Rizespor- Galatasaray: Halis Özkahya

16 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan

20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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