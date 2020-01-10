Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

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Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.