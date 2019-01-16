Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Balıkesir Baltokspor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor
, sahasında Balıkesir
Baltokspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
32. dakikada Ekuban'ın pasında rakiplerinde sıyrılarak ceza sahası içine giren Rodallega'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Atilla'nın parmaklarının ucuna çarparak kornere çıktı.
45+1 dakikada Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı Ekuban'ın önüne bıraktı. Topla birlikte ceza sahasına giren Ekuban, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Medical Park
Hakemlen: Özgür Yankaya
xx, Erdinç Sezertam
xx, Candaş Erbil
xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Hüseyin Türkmen
xx, Zargo Toure
xx, Novak x, Kamil Ahmet Çörekçi
xx, Batuhan Artaslan x, Yusuf Yazıcı
x, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Rodallega xx
Yedekler: Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar
, Abdulkadir Parmak, Berkay
Sefa Kara, Behlül Aydın
, Oğuzhan Açil, Ali Osman
Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Ibanez, Ebrar Cumhur
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Balıkesir Baltokspor: Atilla Özmen
xx, Cüneyt Köz
xx, Uğur, Glumac xx, Bülent Cevahir
xx, Nizamettin xx, Mehmet Boztepe
x, Kethevoama x, Cumali x, Mahatma Otoo x, Beleck x
Yedekler: Vukovic, Ali Doğan
, Furkan Çil, Sedat, Okan, Rahmi Anıl Başaran, Doğa İşeri
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Ekuban (dk. 45+1) (Trabzonspor) - TRABZON