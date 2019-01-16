Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Balıkesir Baltokspor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Balıkesir Baltokspor: 0 (İlk Yarı)

25 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Balıkesir Baltokspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

32. dakikada Ekuban'ın pasında rakiplerinde sıyrılarak ceza sahası içine giren Rodallega'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Atilla'nın parmaklarının ucuna çarparak kornere çıktı.

45+1 dakikada Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı Ekuban'ın önüne bıraktı. Topla birlikte ceza sahasına giren Ekuban, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Medical Park

Hakemlen: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Candaş Erbil xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Hüseyin Türkmen xx, Zargo Toure xx, Novak x, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Batuhan Artaslan x, Yusuf Yazıcı x, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Rodallega xx

Yedekler: Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Behlül Aydın, Oğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Ibanez, Ebrar Cumhur

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Balıkesir Baltokspor: Atilla Özmen xx, Cüneyt Köz xx, Uğur, Glumac xx, Bülent Cevahir xx, Nizamettin xx, Mehmet Boztepe x, Kethevoama x, Cumali x, Mahatma Otoo x, Beleck x

Yedekler: Vukovic, Ali Doğan, Furkan Çil, Sedat, Okan, Rahmi Anıl Başaran, Doğa İşeri

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Ekuban (dk. 45+1) (Trabzonspor) - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:33 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Balıkesir, Trabzonspor, Spor
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