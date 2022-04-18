Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

18.04.2022 14:14
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu zorlu karşılaşmaların hakemleri de belli oldu.

TFF'nin resmi sitesinden açıklanan ve başlangıç saatleri 20.30 olan mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:

19 Nisan Salı

Trabzonspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

20 Nisan Çarşamba

Aytemiz Alanyaspor - DG Sivasspor: Ali Şansalan

(İHA)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

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Avrupa Triatlon Kupası yarın Mersin'de başlayacak Avrupa Triatlon Kupası yarın Mersin'de başlayacak

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika


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