Son Dakika Haberleri: Ziyaret Tepe" Kitabı Amerika'dan Ödülle Döndü

Ziyaret Tepe" Kitabı Amerika'dan Ödülle Döndü

1 saat önce

"Ziyaret Tepe - Asur İmparatorluğu'nun Anadolu Sınırlarını Keşfederken" kitabı Amerika Arkeoloji Enstitüsü (AIA) tarafından ödüle layık görüldü.

Ziyaret Tepe
"Ziyaret Tepe - Asur İmparatorluğu'nun Anadolu Sınırlarını Keşfederken" kitabı Amerika Arkeoloji Enstitüsü (AIA) tarafından ödüle layık görüldü.

Tekfen Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakfın desteğiyle yayınlanan çalışma profesyonel çevrelerin ortak görüşüyle, arkeoloji örgütü AIA tarafından "2019 Felicia A. Holton Yılın En İyi Kitabı" seçildi.

Ziyaret Tepe kazısını anlatan kitabın, ödüle layık görülmesinin gerekçesi olarak, arkeolojiyi kurgusal bir dil kullanmadan halka anlatan ve sevdiren üslubu ve akademik anlamda arkeolog adaylarına bir başucu kaynağı olması gösterildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, "Ziyaret Tepe kazısına desteğimiz, Cambridge Üniversitesi arkeologlarından Dr. John MacGinnis'in, Tekfen'e başvurmasının ardından dönemin Tekfen CEO'su Erhan Öner'in şahsi yardımıyla başladı. Daha sonrasında Tekfen'in kurucu ortaklarından merhum Feyyaz Berker ve 2012 yılı itibariyle de Tekfen Vakfı'nın ana sponsorluğunda çalışmalar sürdürülerek tamamlandı. Tekfen Vakfı olarak, her zaman amacımız kuruluş felsefemizde yer aldığı gibi ülkemizin kültürel değerlerini korumaktı. AIA tarafından verilen bu ödül ile çabamızın manevi karşılığını bir kez daha almış olduk, çok gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi arkeolog Dr. John Macginnis ise Ziyaret Tepe kazısını, ören yerinin kurtarılması amacıyla hayata geçirdiklerini belirterek, "Arkeoloji alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden birini, üstelik aday olmadan almak kitabın başarısının bir göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güneydoğusundaki Ziyaret Tepe Höyüğü'nde Asur İmparatorluğu'nun bilinmeyenlerine ışık tutmak amacıyla yapılan kazıyı ele alan eserde, 450'den fazla arkeoloğun bulduğu 48 bin nesnenin yanı sıra ortaya çıkartılan bir kraliyet sarayı, askeri kışlalar, mozaik döşemeler, ağırlık ve ölçü birimleri ile oyunlar gibi gündelik yaşama dair pek çok buluntu ile bunların hikayesi anlatılıyor.

Ziyaret Tepe'de (Tuşhan) 18 yıl süren kazı çalışmalarını anlatan kitap, İngilizce ve Türkçe olarak basılmış ve dünya arkeoloji çevreleri tarafından ilgiyle karşılanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Arkeoloji, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı ABD Ordusuna Transseksüel Asker Alımı Yasaklandı

Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Şarkıcı Chris Brown Serbest Bırakıldı ABD Başkan Adayı Olan Dünyaca Ünlü İş Adamı John McAfee, Ülkeyi Terk Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:46:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziyaret Tepe" Kitabı Amerika'dan Ödülle Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]